Thái tử Nhật kể về cuộc sống hoàng gia

Thái tử Fumihito chia sẻ về những ràng buộc trong cuộc sống hoàng gia, cuộc hôn nhân của con gái và tuyên bố thoái vị của vua cha trong cuốn sách mới.

"Lúc nào cũng có những người hầu cận xung quanh, điều này đôi khi rất mệt mỏi, rốt cuộc thì tôi cũng là con người như bao người khác", Thái tử Nhật Bản Fumihito chia sẻ trong cuốn sách Akishinomiya được xuất bản hồi giữa tháng 5. "Nếu có 10 người thử đứng vào vị trí của tôi, chắc chắn ai cũng sẽ thấy ngột ngạt".

Cuốn sách do nhà báo Emori Keiji, người có hơn 30 năm kinh nghiệm viết về hoàng gia Nhật Bản, chắp bút, dựa trên 37 cuộc phỏng vấn được thực hiện với Thái tử trong 5 năm qua.

Trong cuốn sách, Thái tử nói tư cách hoàng gia giúp ông đảm bảo nhu cầu vật chất, song cho rằng vì điều này xuất phát từ tiền thuế của người dân, ông không có được những quyền tự do mà người khác cho là "đương nhiên". "Trong số rất ít quyền tự do mà tôi có, tôi giữ được quyền tự do tư tưởng", ông nói.

Thái tử Nhật Bản Akishino Fumihito tham dự một sự kiện về quản lý lâm nghiệp ở Minato, Tokyo, thủ đô Nhật Bản, ngày 8/3. Ảnh: AFP.

Thái tử Fumihito là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko. Ông kết hôn với Thái tử phi Kiko năm 1990 và có ba người con là Công chúa Mako, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito.

Trong cuốn sách, Thái tử Fumihito kể về cuộc hôn nhân của con gái đầu là Công chúa Mako, người đã từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với người yêu thời đại học Kei Komuro. Mặc dù mối quan hệ này gây nhiều tranh cãi, Thái tử Fumihito đã vui vẻ đồng ý khi con gái thông báo đính hôn hồi tháng 5/2017.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2017, ông bày tỏ niềm lạc quan về tương lai của vợ chồng Mako, cho rằng Komuro có thể tiếp tục công việc tại một văn phòng luật và con gái cũng có thể tìm được việc làm. Thái tử còn gợi ý rằng hai vợ chồng có thể tìm căn hộ ở các quận lân cận để "xây dựng cuộc sống trong khả năng của mình" do giá thuê nhà ở thủ đô Tokyo rất cao. Tình cảm này cho thấy Thái tử tin rằng cuộc hôn nhân chỉ do Mako và Komuro quyết định.

Tuy nhiên, không lâu sau khi Mako công bố đính hôn, loạt bê bối tài chính liên quan đến mẹ của Komuro được truyền thông Nhật đề cập, khiến đám cưới bị hoãn hai lần trong 4 năm. Thái tử đã gặp Komuro và mẹ anh nhiều lần, thúc giục họ làm rõ sự việc với công chúng, song Komuro đã sang Mỹ du học vào tháng 8/2018, khi vấn đề chưa được giải quyết.

Dường như bất ngờ trước động thái này của Komuro, Thái tử Fumihito bắt đầu tự hỏi con gái và hôn phu đang nghĩ gì về tương lai. Ông lo lắng theo dõi khi truyền thông tiếp tục khai thác các thông tin liên quan đến Mako và Komuro, cho tới khi hai người kết hôn vào tháng 10/2021.

Cựu công chúa Mako (trái) cùng chồng Kei Komuro trong cuộc họp báo thông báo đính hôn tại khách sạn Grand Arcl, Tokyo, Nhật Bản, hồi tháng 10/2021. Ảnh: AFP.

Cuốn sách cũng đề cập đến phản ứng của Thái tử khi Nhật hoàng Akihito công bố video thoái vị vào tháng 8/2016. Trong video, Nhật hoàng Akihito cho rằng một hoàng đế cao tuổi sẽ không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Thái tử Fumihito ủng hộ quyết định của vua cha.

Thái tử cho hay đã biết về nguyện vọng thoái vị của cha từ trước. Ông thể hiện rõ quan điểm nhất quán, rằng "đó là điều tự nhiên khi một cá nhân được phép nghỉ hưu ở độ tuổi nhất định và tận hưởng những năm còn lại".

Ông tin rằng công chúng Nhật sẽ ủng hộ thiết lập tuổi nghỉ hưu cho ngôi vị hoàng đế. "Đây là điều đúng đắn đối với Nhật hoàng như bao người khác", Thái tử Fumihito nói trong cuốn sách.

Tuy nhiên, trong các phiên điều trần của hội đồng cố vấn chính phủ về vấn đề thoái vị, các nhà báo và học giả đã công khai phản đối ý tưởng này và quyết định không xem xét vấn đề. Những người theo chủ nghĩa truyền thống cho rằng tốt nhất là Nhật hoàng Akihito tại vị suốt đời và có thể cắt giảm các nhiệm vụ hoàng gia, tập trung vào cầu nguyện vì hạnh phúc và hòa bình nếu tuổi tác của ông không cho phép thực hiện các nhiệm vụ khác.

Thượng hoàng Akihito (trái) và Hoàng thái hậu Michiko tại dinh thự hoàng gia Takanawa, Tokyo, thủ đô Nhật Bản, ngày 7/12/2021. Ảnh: AFP.

"Họ đề xuất điều đó làm gì nếu Nhật hoàng thậm chí không còn khả năng cầu nguyện?", Thái tử Fumihito đặt câu hỏi. Ông cho rằng Nhật hoàng cần phải thường xuyên xuất hiện, tiếp xúc với người dân để "lắng nghe tiếng nói của họ".

Akihito đã thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Naruhito, hiện là đương kim Nhật hoàng, ngày 30/4/2019, chính thức trở thành hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản.

Cuốn sách của nhà báo Emori cũng khắc họa những nét hóm hỉnh của Thái tử. "Nếu có kiếp sau, tôi muốn thành một con cừu để có thể dành cả ngày lười nhác gặm cỏ, nghe có vẻ rất vui", ông nói.

Thái tử Fumihito nổi tiếng là người yêu động vật từ thời còn học tiểu học và từng nuôi một con cừu làm thú cưng trong khuôn viên Cung điện Akasaka, Tokyo, nơi hoàng gia Nhật Bản sinh sống.

Trong lời tựa của cuốn Akishinomiya, nhà báo Emori cho biết tác phẩm sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn những vấn đề nội bộ, cũng như vai trò của vợ chồng thái tử Fumihito trong nỗ lực định hình lại hoàng gia Nhật Bản dưới triều đại Lệnh Hòa.

Đức Trung (Theo Nippon)