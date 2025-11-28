Thái tử Arab Saudi: 'Chỉ Ronaldo đáng đồng tiền bát gạo'

Arab SaudiAbdullah bin Mossad, Thái tử Arab Saudi và là cựu Bộ trưởng Thể thao nước này, đề cao giá trị của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Al-Arabiya ngày 27/11, Bin Mossad bày tỏ lo ngại về làn sóng cầu thủ gia nhập giải VĐQG Arab Saudi vì tiền lương khổng lồ. Ông cho rằng ngoại trừ Cristiano Ronaldo, không cầu thủ nào xứng với số tiền mà họ đang nhận ở giải đấu.

"Ronaldo xứng đáng vì tầm ảnh hưởng toàn cầu của cậu ấy mang lại cho giải đấu và đất nước", Bin Mossad nói. "Nhiều cầu thủ khác đang nhận nhiều hơn những gì họ xứng đáng".

Ronaldo mừng bàn thắng ở trận gặp Al Khaleej, tại vòng 9 Saudi Pro League trên sân Al Awwal, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Ronaldo đang nhận mức lương kỷ lục 234 triệu USD ở CLB Al Nassr. Con số này có thể lên 260 triệu bao gồm các nguồn thu khác từ bản quyền hình ảnh. Tháng 6 vừa qua, anh ký hợp đồng mới dài hai năm để bỏ túi khoảng 676 triệu USD nếu tuân thủ đúng thời hạn. Ngoài tiền lương hậu hĩnh, Ronaldo còn được chia 15% cổ phần Al Nassr, trị giá khoảng 45 triệu USD ở hiện tại.

Al Nassr thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Công Arab Saudi (PIF), bên cạnh ba CLB khác là Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Theo Reuters, PIF sở hữu khối tài sản trên 900 tỷ USD.

Đứng sau Ronaldo trong danh sách nhận lương khủng ở Arab Saudi là Riyad Mahrez (60 triệu USD), Karim Benzema (57 triệu), Sadio Mane (46 triệu), Kalidou Koulibaly (39 triệu) và Ivan Toney (32 triệu).

Thái tử Bin Mossad là cháu trai của Quốc vương Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud. Ông là cựu chủ sở hữu CLB Sheffield United và Al Hilal, hiện là chủ sở hữu một tập đoàn nắm giữ cổ phần tại một số CLB châu Âu. Ông cho biết số lượng cầu thủ nước ngoài quá mức đang đe dọa tài năng địa phương và tương lai của đội tuyển quốc gia.

"Cầu thủ quốc nội hiện chỉ dự bị hoặc đóng vai trò thấp", ông nói. "Xây dựng giải đấu mạnh mẽ dựa trên ngôi sao nước ngoài đang làm tổn hại đội tuyển quốc gia. Chúng ta cần một giải pháp rõ ràng cho năm 2034".

Arab Saudi sẽ đăng cai World Cup 2034. Họ đang trong quá trình xây 8 sân vận động hiện đại để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất từng tổ chức.

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002, sở hữu bảng thành tích đồ sộ gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế. Riêng trong màu áo Al Nassr, Ronaldo đã góp dấu giày vào 131 bàn sau 123 trận, trong đó có 110 bàn và 21 kiến tạo, nhưng chưa giành được danh hiệu nào./

Vy Anh