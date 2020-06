Ca sĩ Thái Trinh mất hơn một năm hoàn thành CD "Trinh acoustic", cover các bản hit Làn Sóng Xanh một thời.

CD gồm các ca khúc: Khi giấc mơ về, Nếu như (Đức Trí), Ngồi hát ca bềnh bồng (Quốc Bảo), Phố xa (Lê Quốc Thắng), Với anh (nhạc ngoại, lời: Trần Tiến)... do nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh hòa âm, phối khí.

Thái Trinh ra album acoustic Teaser album "Trinh acoustic". Video: Youtube.

Ca sĩ không áp lực khi hát lại hit của đàn anh, đàn chị. Cô hát vì yêu mến chúng và thể hiện thoải mái theo cách cảm nhận của mình. Thái Trinh nghe những bản tình ca này hồi còn nhỏ, chưa dám thể hiện vì không đủ trải nghiệm. Ở độ tuổi 27, trải qua nhiều biến cố tình cảm khiến cô tự tin hơn.

Khi quen Quang Đăng, ca sĩ hát các nhạc phẩm trong album với cảm xúc của một người đang yêu. Sau khi chia tay vũ công, cô rơi vào trạng thái khác nên phần thu trước kia không còn phù hợp. Đầu năm 2020, trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch, cô nghe lại toàn bộ album, thấy chưa ưng ý nên quyết định làm lại từ đầu.

Ca sĩ Thái Trinh. Ảnh: Milor Trần.

Sau Trinh acoustic, ca sĩ thực hiện một số tour diễn tại Hà Nội, Đà Lạt cũng như ra mắt show cùng tên trên kênh Youtube. Song song đó, Thái Trinh thu âm CD những ca khúc do cô sáng tác. Cô sinh năm 1993, từng là hiện tượng trên mạng xã hội với ca khúc The show. Cô có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ như: guitar, piano, ukulele... Cô tham gia The Voice 2012, là học trò của Hồ Ngọc Hà.

Tâm Giao