Ở tuổi 39, nghệ sĩ Hong Kong Thái Trác Nghiên lập di chúc và chọn di ảnh để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Trong tập mới nhất của Because they are friends, ca sĩ nói về nhiều chủ đề trong cuộc sống như tuổi già, bệnh tật và cái chết. Theo hướng dẫn của mẹ, cô thường suy nghĩ về những điều tốt đẹp và tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vì vậy, cô đã viết di chúc và chọn di ảnh ngừa bất trắc, 5 năm thay đổi một lần.

Thái Trác Nghiên cho biết chọn ảnh màu, đang cười vui vẻ thay vì ảnh đen trắng. Cô còn dự định quay video gửi đến bố mẹ, bạn bè, người yêu và những người đồng hành trong công việc. Ca sĩ sẽ gửi lời nhắn nhủ, cảm ơn để không ai cảm thấy hụt hẫng. "Tôi không biết mình ra đi như thế nào nhưng những người ở lại chắc sẽ buồn nhất", cô nói.

Thái Trác Nghiên hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, phim đến show thực tế. Ảnh: HK01

Chia sẻ của Trác Nghiên khiến Chung Hân Đồng xúc động, trong khi quản lý Hoắc Vấn Hy cho rằng ca sĩ quá bi quan. "Có kế hoạch là tốt nhưng đừng bi quan. Tôi bay nhiều nên cũng từng suy nghĩ rằng khi xảy ra sự cố phải làm sao, ai lo cho mình", Vấn Hy nói. Trên mạng xã hội, nhiều fan cho rằng cuộc sống vô thường, chuẩn bị trước cũng là điều dễ hiểu.

Thái Trác Nghiên, 39 tuổi, được khen trẻ trung. Ca sĩ chăm chỉ luyện tập, ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng. Theo HK01, cô được gọi là "tiểu phú bà", "bà hoàng" của những ngôi nhà khi sở hữu năm bất động sản với tổng giá trị lên tới hơn 12 triệu USD.

Thái Trác Nghiên đang yêu 'thiếu gia mạt chược' MV "Xin hãy yêu em" - Thái Trác Nghiên, Chu Bách Hào. Video: QQ

Ca sĩ gia nhập làng giải trí năm 2000 với vai trò ca sĩ nhóm nhạc Twins, cùng Chung Hân Đồng. Ngoài ca hát, người đẹp đóng nhiều phim như Truyền thuyết Bạch Xà, Tề Thiên Đại Thánh, Bao la vùng trời, Kungfu túc cầu, Phong Vân 2, Gia hữu hỷ sự 2004... Ca sĩ bí mật kết hôn với Trịnh Trung Cơ năm 2006 và ly hôn năm 2010. Cô hiện hẹn hò với Thạch Hằng Thông - con trai "ông trùm mạt chược" Thạch Giám Huy - sở hữu tài sản hơn 100 triệu HKD (gần 13 triệu USD). Cả hai kín tiếng chuyện tình cảm, nhiều lần bị đồn chia tay.

Hiểu Nhân