Thái Thùy Linh hát bolero phối jazz

Thái Thùy Linh thu âm các ca khúc bolero như "Thành phố buồn", "Người yêu cô đơn" với bản phối jazz do nhạc sĩ Nguyễn Quang thực hiện.

Ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này từ nhỏ, khi bố là người mê bolero. Tuy nhiên, thời trẻ cô không cảm được sự buồn bã, nặng trĩu trong ca từ. Ở tuổi ngoài 40, cô bắt đầu thấu hiểu câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Cô lựa chọn những ca khúc gắn với ký ức, thực hiện album mang tên Jazz vàng, coi đó là món quà tri ân người bố đã khuất. Tên CD ghép từ hai thể loại - nhạc jazz và nhạc vàng.

Một số ca khúc tiêu biểu trong album gồm: Tình bơ vơ (nhạc sĩ Lam Phương), 60 năm cuộc đời (nhạc sĩ Y Vân), Chuyến tàu hoàng hôn (Minh Kỳ và Hoài Linh), Đêm vũ trường (Anh Bằng), Sang ngang (Đỗ Lễ).

Thái Thùy Linh hát 'Một đời yêu anh' Thái Thùy Linh hát "Một đời yêu anh", nhạc sĩ Trần Thiện Anh. Video: Nhân vật cung cấp

Thái Thùy Linh ấp ủ ý tưởng từ năm 2021, nhưng sau đó nhiều lần trì hoãn vì dịch. Năm 2024, cô mới tiếp tục thực hiện dự án. Ca sĩ mời nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - làm giám đốc âm nhạc. Theo cô, anh hiểu rõ bolero do tiếp xúc nhiều tác giả nhạc vàng từ nhỏ, đồng thời có nền tảng jazz sau 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ.

Nhạc bolero có nguồn gốc ở Cuba cuối thế kỷ 19, thường nói về cuộc sống, tình yêu, tình cảm gia đình, với lời ca lãng mạn, nhẹ nhàng. Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, bolero ở Việt Nam phổ biến từ thời tiền chiến, gắn bó với nhiều kỷ niệm của người dân hai miền, nhất là khán giả lớn tuổi. Chúng được yêu thích bởi có thanh âm buồn, đồng điệu với một phần cảm xúc của con người thời trước.

Jazz xuất hiện ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20, nổi tiếng vì nhịp điệu linh hoạt và cách chơi tự do, mang đậm cá tính của nghệ sĩ, nên mỗi lần biểu diễn là một phiên bản mới. Các nhạc cụ gắn với jazz gồm saxophone, piano, guitar, trumpet, bass, trống.

* Ca khúc "Thành phố buồn" của nhạc sĩ Lam Phương

Nhạc sĩ Nguyễn Quang mất vài tháng tìm cảm hứng cho album. Nhờ tính ngẫu hứng của jazz, các nhạc công có nhiều khoảng trống để sáng tạo. Theo anh, êkíp tiết chế chất buồn, hướng đến sự hiện đại, tạo ra những nhịp điệu có thể khiến khán giả nhún nhảy.

Album "Jazz vàng" của Thái Thùy Linh gồm hai CD, 15 ca khúc, phát hành ngày 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thái Thùy Linh cho biết may mắn vì nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc - tên tuổi lớn của jazz Việt - đồng ý hợp tác. Cô ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và phong cách độc đáo của đàn anh. "Tôi thường đùa rằng mình không cần hát nữa vì anh chơi kèn quá hay", ca sĩ nói.

Ra mắt Jazz vàng trong bối cảnh bolero không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Thái Thùy Linh khẳng định cô không chạy theo xu hướng mà muốn thực hiện điều mình ấp ủ. Ca sĩ kỳ vọng album giúp khán giả nhìn nhận cô đa dạng hơn, không chỉ bó mình trong dòng nhạc pop, rock.

Ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Liên nhận xét cách hát của Thái Thùy Linh tươi mới, có dấu ấn riêng. Bà ấn tượng với Người yêu cô đơn (Đài Phương Trang) bởi phiên bản này "gợi nhớ những năm tháng tuổi trẻ".

Thái Thùy Linh 45 tuổi, nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ, phong cách rock trong chương trình Sao Mai Điểm hẹn 2004. Cô từng ra các album Trở về, Bộ đội, Như loài thú hoang. Năm 2020, được truyền cảm hứng từ nhạc sĩ Trần Tiến, cô thực hiện dự án Du ca - đi và hát, rong ruổi biểu diễn ở nhiều vùng hoang sơ. Ngoài ca hát, cô tham gia nhiều dự án thiện nguyện. Ca sĩ có một con gái, một con trai, hiện làm mẹ đơn thân.

