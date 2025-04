Thai Thinh Medic hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Hợp tác giữa hai bên nhằm triển khai dịch vụ làm hồ sơ sinh ngay tại phòng khám, giúp các mẹ bầu rút ngắn quy trình và dễ dàng đăng ký sinh tại bệnh viện tuyến cuối.

Lễ ký kết diễn ra ngày 28/4 tại Hà Nội với chủ đề "Trọn vẹn một hành trình", cùng sự điều phối của MC Thảo Vân.

MC Thảo Vân (váy xanh) là người điều phối xuyên suốt sự kiện ký kết. Ảnh: Thai Thinh Medic

Theo thỏa thuận, khách hàng đã khám thai và siêu âm thai tại Thai Thinh Medic (Phòng khám 125 Thái Thịnh) có thể thực hiện hồ sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngay tại phòng khám. Các thủ tục bao gồm: xét nghiệm máu, nước tiểu, tư vấn chuyên môn và hoàn tất các bước theo đúng quy định của bệnh viện.

Quản lý cấp cao đại diện hai đơn vị tại sự kiện ký kết. Ảnh: Thai Thinh Medic

Hồ sơ hoàn thiện tại Thai Thinh Medic là điều kiện cơ bản để sản phụ được tiếp nhận sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - một trong những cơ sở y tế sản phụ khoa hàng đầu cả nước.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp trong việc tư vấn, kết nối và giới thiệu thai phụ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi có nhu cầu sinh nở hoặc điều trị chuyên sâu, giúp hành trình mang thai của mẹ trở nên thuận tiện hơn.

Ông Đặng Trần Dũng, đại diện Thai Thinh Medic (bên trái) và TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ký kết hợp tác. Ảnh: Thai Thinh Medic

Ông Đặng Trần Dũng - Giám đốc Thai Thinh Medic cho biết: "Hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một bước tiến giúp mẹ bầu được chăm sóc liên tục và liền mạch từ lúc khám thai đến khi vượt cạn".

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - TS.BSCKII Mai Trọng Hưng cũng đánh giá cao sự hợp tác và kỳ vọng mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa toàn diện, tạo ra một mô hình liên kết chặt chẽ giữa bệnh viện công và phòng khám tư.

Mang thai an toàn, làm mẹ an toàn và kết thúc thai kỳ một cách an toàn là mục tiêu mà hai đơn vị cùng hướng đến. Với uy tín trong quá trình hình thành và phát triển của Thai Thinh Medic, Giám đốc Mai Trọng Hưng tin là sự hợp tác này sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm và tin tưởng. "Sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mang lại sự an tâm, hỗ trợ kịp thời trong những tình huống khó khăn. Qua đó, chúng tôi tiếp tục phát triển mô hình chăm sóc mẹ và bé bền vững, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng", TS.BSCKII Mai Trọng Hưng nói thêm.

Thai Thinh Medic thành lập năm 1998, là đơn vị y tế tư nhân tại Hà Nội, nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và môi trường khám chữa bệnh thân thiện, Thai Thinh Medic đã trở thành điểm đến của hàng nghìn phụ nữ mang thai mỗi năm.

Ông Đặng Trần Dũng, Giám đốc Thai Thinh Medic phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thai Thinh Medic

Không dừng lại ở lĩnh vực sản phụ khoa, Thai Thinh Medic còn cung cấp đa dạng dịch vụ khám chữa bệnh khác như nội khoa, nhi khoa, ngoại khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khám và điều trị ung bướu... Phòng khám hiện tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày, với cam kết không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm trọng tâm.

"Việc hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những bước đi chiến lược của Thai Thinh Medic nhằm mở rộng mô hình chăm sóc toàn diện. Đồng thời mang đến giải pháp thiết thực cho mẹ bầu - những người đang cần một hành trình thai sản nhẹ nhàng, thuận lợi và vững tâm hơn", ông Đặng Trần Dũng nhấn mạnh.

