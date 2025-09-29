Thái Thiếu Phân ở nhà 5,5 triệu USD

Diễn viên Hong Kong Thái Thiếu Phân và chồng con ở căn nhà trị giá 44 triệu HKD (5,6 triệu USD), có hồ bơi riêng.

Theo HK01, cô và chồng - tài tử Trương Tấn - mua bất động sản tại quận Nguyên Lãng năm ngoái, hoàn tất sửa sang và dọn về ở gần đây. Căn nhà diện tích sử dụng khoảng 238 m2, có bể bơi và mảnh vườn nhỏ trồng hoa, xung quanh mát mẻ vì nhiều cây lá, không gian thoáng đãng.

Thái Thiếu Phân đón sinh nhật 52 tuổi hôm 17/9. Ảnh: Weibo

Một người bạn là kiến trúc sư hỗ trợ vợ chồng thiết kế nội thất, bên trong sơn màu xám chủ đạo, các đồ dùng gia đình thiên về tông xám, xanh, theo phong cách tối giản. Diễn viên thích cắm hoa, bài trí cây cảnh trong nhà.

Nguồn tin cho biết vợ chồng sở hữu nhiều bất động sản tại Hong Kong, Trung Quốc đại lục, tổng trị giá gần 200 triệu HKD (25,7 triệu USD). Phần lớn trong số đó để cho thuê. Thu nhập của cả hai đến từ đóng phim, quảng cáo, tham gia show thực tế, đầu tư, cho thuê nhà.

Không gian nơi ở của Thái Thiếu Phân. Ảnh: HK01

Thái Thiếu Phân xuất thân nghèo khó, cha mẹ ly hôn khi cô còn bé, mẹ của cô ham mê cờ bạc. Sau khi giành ngôi Á hậu Hong Kong năm 17 tuổi, Thiếu Phân vào làng giải trí, kiếm tiền nuôi gia đình. Vì mẹ lao vào trò đỏ đen dẫn đến nợ nần chồng chất, cô buộc phải đem toàn bộ vốn liếng trả nợ cho mẹ.

Nhưng nợ nần như một cái giếng không đáy, làm việc cực nhọc, đóng cả phim cấp ba song cô vẫn không trả hết nợ. Theo Ifeng, năm 2000, vì quá mệt mỏi, lại bị người lạ quấy rối đòi tiền, nữ diễn viên tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ. Năm 2003, mẹ Thái Thiếu Phân dứt khỏi cờ bạc, hai mẹ con làm lành với nhau.

Gia đình Thái Thiếu Phân. Ảnh: HK01

Mỗi lần nhớ về quá khứ, cô cảm thấy giờ đây mình là con người khác. Thái Thiếu Phân biết ơn tất cả trải nghiệm trước đây của mình, từng vất vả, từng đau khổ nên cô biết trân trọng hơn những gì mình có. Diễn viên nói: "Cũng có lúc tôi mệt mỏi vì công việc, lo lắng khi con ốm, xót xa khi chồng làm việc vất vả, nhưng đó đều là những trải nghiệm của cuộc sống bình dị. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy hạnh phúc. Với tôi, mỗi ngày đều là món quà được ban tặng".

Người đẹp nhận xét Trương Tấn có chí tiến thủ, luôn nỗ lực để vươn lên trong sự nghiệp. Điểm hấp dẫn nhất ở chồng mà cô cảm nhận được là cách đối nhân xử thế, sự chân thành của anh.

Vẻ đẹp Thái Thiếu Phân qua thời gian Vẻ đẹp Thái Thiếu Phân qua thời gian. Video: Bilibili

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn được 17 năm, con trai út năm nay sáu tuổi. Cô từng là diễn viên hàng đầu của đài TVB, nổi tiếng với Bàn tay nhân ái, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần, Thâm cung nội chiến. Trương Tấn được biết đến qua các phim võ thuật Sát phá lang 2, Diệp Vấn 3, Nhất đại tông sư... Những năm gần đây, đôi vợ chồng tham gia nhiều show thực tế.

Như Anh (theo HK01, Ifeng)