Thái Thiếu Phân kỷ niệm 18 năm cưới

Diễn viên Hong Kong Thái Thiếu Phân và chồng, tài tử Trương Tấn, hẹn hò để kỷ niệm 18 năm đồng cam cộng khổ.

Trên trang cá nhân tối 12/1, Thiếu Phân đăng loạt ảnh ăn tối cùng chồng trong không gian lãng mạn, cô viết: "Hôm nay đánh dấu ngày chúng tôi nhẫn nhịn nhau 18 năm". Trương Tấn trả lời vợ: "Tình yêu là sự nhẫn nại bền bỉ".

Theo St Headline, sức khỏe Trương Tấn ổn định sau biến cố tháng 4/2025. Khi cùng gia đình du lịch nước ngoài, anh đột nhiên đau tức ngực, khó thở, toàn thân toát mồ hôi. Lúc đó, Thái Thiếu Phân đứng cách Trương Tấn 10 m nhưng anh không thể cất tiếng kêu cứu, người dần khuỵu xuống.

Thái Thiếu Phân, 53 tuổi, và Trương Tấn, 52 tuổi, kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Weibo/Cai Shaofen

Trở về Hong Kong điều trị, bác sĩ nói với Trương Tấn tình trạng của anh lúc bấy giờ nguy hiểm tính mạng. Sau khi thăm khám, anh được chỉ định làm thủ thuật can thiệp mạch vành qua da nhằm điều trị và giảm các triệu chứng đau ngực, khó thở, giảm thiểu tổn thương cơ tim trong hoặc sau cơn đau tim.

Nửa cuối năm ngoái, Thái Thiếu Phân ngừng công việc, không rời chồng nửa bước. Cô nghiên cứu thực đơn, hàng ngày chuẩn bị ba bữa phù hợp thể trạng của Trương Tấn.

Gia đình Thái Thiếu Phân. Ảnh: Weibo

Trên Mango TV, Thái Thiếu Phân từng nói hôn nhân có lúc thăng lúc trầm, không phải khi nào cũng tốt đẹp như họ thể hiện bề ngoài. Nhưng vì vợ chồng đối xử chân thành với nhau, hiểu tính cách của người kia nên cùng bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt, tình cảm khăng khít hơn.

Hiện tại là giai đoạn cô vui vẻ và thoải mái nhất. Buổi tối, sau khi các con ngủ, vợ chồng xuống phòng khách cùng xem phim, ăn uống. Trương Tấn đam mê chơi flycam, Thái Thiếu Phân thường đi theo cổ vũ chồng.

Thái Thiếu Phân từng là diễn viên hàng đầu của đài TVB, nổi tiếng với Bàn tay nhân ái, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần, Thâm cung nội chiến. Trương Tấn được biết đến qua các phim võ thuật Sát phá lang 2, Diệp Vấn 3, Nhất đại tông sư... Những năm gần đây, đôi vợ chồng tham gia nhiều show thực tế.

Vợ chồng Thái Thiếu Phân ngày cưới Thái Thiếu Phân, Trương Tấn ngày cưới. Video: Sina

Theo Ulife Style, Thiếu Phân đầu tư nhà đất, sở hữu các bất động sản tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, tổng trị giá khoảng 200 triệu HKD (25,7 triệu USD), vợ chồng còn có thu nhập từ cho thuê nhà.

