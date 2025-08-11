Thái Thiếu Phân chăm chồng đau ốm

Diễn viên Hong Kong Thái Thiếu Phân hủy nhiều công việc để chăm sóc Trương Tấn sau khi anh lên cơn đau tim.

Khi ghi hình show Anh trai vượt ngàn chông gai cuối tuần qua, Trương Tấn tiết lộ ba tháng qua anh tĩnh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Tháng 4, khi cả gia đình du lịch nước ngoài, Trương Tấn đột nhiên cảm thấy đau tức ngực, khó thở, toàn thân toát mồ hôi. Lúc đó, Thái Thiếu Phân đứng cách Trương Tấn 10 m nhưng anh không thể cất tiếng kêu cứu, người dần khuỵu xuống.

Trong đầu Trương Tấn chỉ có một suy nghĩ: "Mình không được chết ở đây, cô ấy còn trông ba đứa trẻ, phải làm sao?". May mắn, sau đó Trương Tấn đứng dậy được, về Hong Kong điều trị.

Vợ chồng Thái Thiếu Phân, Trương Tấn. Ảnh: Weibo

Bác sĩ nói với Trương Tấn tình trạng của anh lúc bấy giờ nguy hiểm tính mạng. Sau khi thăm khám, anh được chỉ định làm thủ thuật can thiệp mạch vành qua da nhằm điều trị và giảm các triệu chứng đau ngực, khó thở, giảm thiểu tổn thương cơ tim trong hoặc sau cơn đau tim.

Trương Tấn xúc động khi nghĩ lại thời gian điều trị. "Lần đầu cách cái chết gần như vậy, có thể chỉ một cái nhắm mắt, tôi không bao giờ còn có thể gặp được người thương yêu", diễn viên nói. Thời gian qua, Thái Thiếu Phân ngừng công việc, không rời chồng nửa bước. Cô nghiên cứu thực đơn, hàng ngày chuẩn bị ba bữa phù hợp thể trạng của Trương Tấn. Các con ở bên bày trò để diễn viên vui vẻ, lạc quan.

Gia đình Thái Thiếu Phân. Ảnh: Weibo

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn được 17 năm, con trai út năm nay sáu tuổi. Cô từng là diễn viên hàng đầu của đài TVB, nổi tiếng với Bàn tay nhân ái, Thiên địa hào tình, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần, Thâm cung nội chiến. Trương Tấn được biết đến qua các phim võ thuật Sát phá lang 2, Diệp Vấn 3, Nhất đại tông sư... Những năm gần đây, đôi vợ chồng tham gia nhiều show thực tế.

Vợ chồng Thái Thiếu Phân ngày cưới Hôn lễ Thái Thiếu Phân và Trương Tấn. Video: Sina

Theo Ulife Style, Thiếu Phân đầu tư nhà đất, sở hữu các bất động sản tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, tổng trị giá khoảng 200 triệu HKD (25,7 triệu USD), vợ chồng còn có thu nhập từ cho thuê nhà.

Như Anh (theo 8world)