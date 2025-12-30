Thái Sơn biến hóa với các vai hài

Diễn viên Thái Sơn hóa thân khách hàng đồng bóng trong "Gia đình trái dấu" hay ông bố có tính cách hài hước của "Cha tôi người ở lại", tạo tiếng cười cho người xem.

Xuất hiện trong tập 9 của series Gia đình trái dấu, Thái Sơn vào vai khách hàng có lời nói, điệu bộ lả lướt. Anh là khách của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải), được ông hẹn đến để xem căn hộ chung cư.

Nhân vật của Thái Sơn không có tên, ít thoại song được người xem chú ý. Trên fanpage có hơn 17 triệu người theo dõi, các trích đoạn của diễn viên nhận từ một đến hai triệu lượt xem. Nhiều khán giả cho biết Thái Sơn chỉ cần xuất hiện, chưa cần thoại đã gây cười.

Thái Sơn trong trích phim 'Gia đình trái dấu' Phân cảnh của Thái Sơn ở ''Gia đình trái dấu''. Tác phẩm do Vũ Trường Khoa đạo diễn, lên sóng đầu tháng 12, khai thác những mâu thuẫn thường thấy trong gia đình và quá trình thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên. Video: VTV Giải trí

Những năm gần đây, Thái Sơn góp mặt ở nhiều tác phẩm truyền hình, ghi dấu ấn nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Trong Gia đình mình vui bất thình lình (2023), anh vào vai môi giới bất động sản, được yêu thích bởi những câu thoại dí dỏm. Ở series Biệt dược đen (2023), Thái Sơn đóng vai phản diện Điều - người điều chế ''nước khoái'', sát nhân chuyên nghiệp, bí ẩn. Tham gia Vui lên nào anh em ơi (2024), diễn viên hóa thân anh chàng khù khờ nhưng chân thành.

Vai diễn của anh ở hai phim Dưới bóng cây hạnh phúc (2023), Cha tôi người ở lại (2025) gần như được đạo diễn Vũ Trường Khoa ''đo ni đóng giày''. Trong Cha tôi người ở lại, Thái Sơn đảm nhận hình tượng bố đơn thân, có nhiều phân đoạn hát chèo, xẩm, chầu văn. Theo diễn viên, đạo diễn cũng ưng ý khi anh thể hiện những cảnh hát, giúp nhân vật thêm sinh động. Nghệ sĩ Bùi Như Lai, hợp tác Thái Sơn ở hai dự án trên, nhận xét bạn diễn có nét duyên dáng tự thân, tận tâm với nghề và không ngừng khám phá nhân vật.

Nghệ sĩ Thái Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thái Sơn xuất thân là nghệ sĩ chèo, có hai bác là Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Dinh, Xuân Theo, công tác tại đoàn chèo Tổng cục Hậu cần (nay là Nhà hát Chèo Quân đội). Từ nhỏ, anh được bố mẹ, các bác cho tiếp xúc những câu hát chèo, sớm nuôi dưỡng tình yêu với loại hình nghệ thuật truyền thống. Suốt những năm học cấp hai, cấp ba, anh luôn là ''cây văn nghệ'' của trường.

Khi chuẩn bị thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thái Sơn được bác Xuân Theo đưa đến gặp nghệ sĩ Tự Long, nhờ hướng dẫn tiểu phẩm Câu cá trộm. Sau này, anh luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Tự Long, coi nghệ sĩ là người thầy đầu tiên. Tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc, chuyên ngành Chèo, diễn viên đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam), làm việc từ năm 2006 đến giờ.

Lúc mới về đơn vị, Thái Sơn thường nhận các vai lính hoặc chỉ được thoại vài câu, song anh luôn nỗ lực cho công việc. Những ngày không có vai, anh vẫn đến nhà hát, xem mọi người tập luyện để học hỏi. Dù đồng lương ít ỏi, anh giữ thái độ tích cực, tâm niệm ''nhiều thì no, ít thì đủ'' để không quá áp lực. ''Tôi nghĩ sống ổn định hay không là do tâm, tùy vào giới hạn biết đủ của mỗi người'', anh nói.

Thái Sơn hát chèo 'Tò vò' Thái Sơn hát chèo cổ ''Tò vò''. Video: YouTube Soạn giả Mai Văn Lạng

Ngoài hoạt động nghệ thuật chèo, Thái Sơn tham gia diễn hài như hóa thân cu Sứt ở trích đoạn Cu Sứt Huyện Tể, trưởng thôn trong trích đoạn Giàu giả - Nghèo thật. Anh cũng xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm hài trên mạng xã hội cùng Trung Ruồi, Cường Cá.

Nhiều năm làm nghề, sự nghiệp của Thái Sơn hiện vững chắc hơn. Cuối năm 2023, anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Cùng năm, diễn viên lần đầu góp mặt trong Táo quân với vai Thiên Lôi. Trước khi Táo quân 2024 diễn ra, nhiều khán giả đề xuất Thái Sơn đảm nhận nhân vật Bắc Đẩu khi nghệ sĩ Công Lý vắng bóng vì sức khỏe, song anh chỉ thể hiện một vai nhỏ. Ở Táo quân 2025, Thái Sơn xuất hiện trong phân cảnh cùng một nhóm bạn tụ tập ngày cuối năm.

Được khán giả ấn tượng nhiều nhất qua phim truyền hình, Thái Sơn nói trân trọng, cố gắng giữ phong độ. Anh cho biết duy trì hình ảnh vui vẻ, đồng thời không ngại thử sức những vai chưa từng thể hiện.

Thái Sơn 42 tuổi, quê ở Hưng Yên. Nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực chèo như huy chương vàng cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014, huy chương bạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016. Bên cạnh diễn chèo, đóng phim, anh tham gia viết kịch bản, đóng các dự án ngắn trên YouTube.

Phương Linh