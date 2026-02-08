Thai phụ TP HCM đẻ rơi con tại nhà, trẻ không qua khỏi

TP HCMThai phụ 28 tuần đau bụng nhiều giờ rồi sinh con tại nhà, gia đình gọi xe công nghệ đưa đi viện nhưng bé sơ sinh tím tái, tử vong trước khi được y tế tiếp cận.

Ngày 8/2, BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết khi kíp cấp cứu ngoại viện đến nhà thai phụ 33 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, bé sơ sinh đã tím ngắt, ngưng tim, ngưng thở. Mọi nỗ lực hồi sức sau đó đều không hiệu quả.

"Êkíp đưa cả hai mẹ con vào bệnh viện để chăm sóc hậu sản cho người mẹ, còn em bé đã không qua khỏi", bác sĩ Tuệ nói.

Người nhà cho biết thai phụ bắt đầu đau bụng từ 23h đêm hôm trước. Đến 2h sáng hôm sau, cơn đau dồn dập và chị sinh con ngay tại nhà. Trong lúc hoảng loạn, thay vì gọi cấp cứu y tế, gia đình đặt xe công nghệ để đến bệnh viện. Khi tài xế tới nơi, thấy em bé đã tím tái mới vội vã gọi Trung tâm Cấp cứu 115 hỗ trợ.

Theo bác sĩ Tuệ, đây không phải là tai nạn bất khả kháng mà là sự cố đau lòng do thiếu kiến thức thai kỳ. Cơn đau bụng kéo dài nhiều giờ trước đó là tín hiệu cơ thể "cầu cứu" nhưng đã bị bỏ qua. Sự chậm trễ và phương án di chuyển không phù hợp đã cướp đi cơ hội sống mong manh của trẻ sinh non.

Hai ngày trước, kíp cấp cứu ngoại viện nơi này cũng tiếp nhận một ca sinh rớt tương tự ở tuần thai thứ 36, may mắn cứu được em bé. Bác sĩ cho biết những trường hợp này thường rơi vào gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động nặng, ít khám thai định kỳ hoặc thiếu kiến thức nhận biết dấu hiệu chuyển dạ.

Xe cấp cứu 115 TP HCM. Ảnh: Hoàng Việt

Đẻ rơi (sinh rớt) tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Trẻ sơ sinh có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu do môi trường không đảm bảo. Sản phụ đối mặt nguy cơ băng huyết, rách tầng sinh môn, ảnh hưởng tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ để tiên lượng ngày sinh. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu hoặc rỉ ối, cần nhập viện ngay lập tức tại các cơ sở có chuyên khoa sản, nhi, tuyệt đối không tự phán đoán hay chần chừ tại nhà.

Trong các tình huống khẩn cấp như sinh rớt, vỡ ối hay trẻ sơ sinh tím tái, người dân cần gọi ngay cấp cứu 115. Bác sĩ nhấn mạnh việc không nên tự gọi xe cá nhân hay xe công nghệ, bởi tài xế không có thiết bị y tế và kỹ năng hồi sức. Sự hỗ trợ chuyên môn trên đường di chuyển trong nhiều trường hợp là yếu tố quyết định sinh tử.

Lê Phương