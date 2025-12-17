Thai phụ suy thận giai đoạn cuối quyết không bỏ con

Hà NộiBất chấp cảnh báo nguy hiểm tính mạng do suy thận độ 5, thai phụ 27 tuổi quyết không đình chỉ thai nghén và may mắn "mẹ tròn con vuông", sau đó được mẹ ruột hiến thận để duy trì sự sống.

4 tháng sau ca ghép thận thành công, sức khỏe người phụ nữ quê Hải Phòng hồi phục tốt, da dẻ hồng hào, đi lại vững vàng. Trong buổi tái khám mới đây tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chị chia sẻ niềm hạnh phúc khi con gái 13 tháng tuổi phát triển khỏe mạnh. Nỗi lo âu trong những lần khám trước đã nhường chỗ cho nụ cười nhẹ nhõm của cả gia đình.

Các bác sĩ ghép thận cho nữ bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện 108

Để có được sự bình yên hiện tại, nữ bệnh nhân đã trải qua hành trình một năm đầy sóng gió. Hơn một năm trước, khi thai nhi vừa qua tháng thứ nhất, chị nhận chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5 (giai đoạn cuối). Bác sĩ và gia đình khuyên đình chỉ thai nghén để bảo toàn tính mạng người mẹ, nhưng chị kiên quyết từ chối.

"Biết rõ nguy hiểm cho cả hai mẹ con, nhưng tôi không đành lòng bỏ con khi tim thai đã đập", người mẹ trẻ nhớ lại quyết định "sinh tử".

Thai kỳ trở thành cuộc chiến cam go khi thai phụ vừa phải lọc máu chu kỳ, dùng thuốc điều trị, vừa đối mặt hàng loạt biến chứng. Có thời điểm chị bị tụt tử cung, bác sĩ phải khâu eo tử cung để giữ thai. Những nghi ngờ về bất thường thai nhi khiến chị phải chọc ối kiểm tra, may mắn em bé phát triển bình thường.

Đến tuần thai thứ 36, các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Bé gái chào đời nặng 1,7 kg, lập tức được các y bác sĩ chuyển vào khu chăm sóc sơ sinh đặc biệt.

Sau ca vượt cạn, trong khi những sản phụ khác được nghỉ ngơi, người mẹ trẻ tiếp tục chiến đấu giành sự sống. Suốt 10 tháng ròng, chị chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần. Sức khỏe suy kiệt khiến chị không thể cho con bú hay tự tay bế ẵm con trọn vẹn. Ghép thận trở thành giải pháp duy nhất để chị hồi phục và nuôi dạy con khôn lớn.

Tại buổi tư vấn, người mẹ ruột của bệnh nhân lập tức đồng ý hiến thận. Bà chia sẻ bản thân không mảy may do dự, chỉ mong con gái sống khỏe để chăm sóc cháu ngoại nên người.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số miễn dịch giữa hai mẹ con hoàn toàn phù hợp. Êkíp bác sĩ Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống. Người mẹ hồi phục nhanh và xuất viện sau một tuần. Bệnh nhân nhận thận cũng nhanh chóng ổn định sức khỏe, trở lại sinh hoạt bình thường.

Thiếu tá, bác sĩ Trần Hồng Xinh, khoa Nội thận - Lọc máu, đánh giá ghép thận cùng huyết thống mang lại nhiều lợi thế vượt trội. Người nhận và người hiến có mức độ tương thích cao giúp giảm nguy cơ thải ghép, rút ngắn thời gian hồi phục. Ngoài ra, sự gắn kết tâm lý gia đình tiếp thêm động lực lớn cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Theo đại tá, tiến sĩ Ngô Quân Vũ, Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu, Bệnh viện 108 thực hiện ca ghép thận đầu tiên năm 2016. Đến nay, đơn vị này đã phẫu thuật thành công gần 600 ca, trung bình 120-140 ca mỗi năm, chủ yếu từ nguồn người cho sống. Bác sĩ Vũ khẳng định ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả, chất lượng cao và tiết kiệm chi phí dài hạn so với chạy thận nhân tạo hay lọc màng bụng.

Lê Nga