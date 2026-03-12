Thai phụ sốc phản vệ sau bữa ốc, bác sĩ mổ khẩn cứu con

TP HCMThai phụ 25 tuổi mang thai 39 tuần bị sốc phản vệ độ 3, suy thai cấp sau bữa ăn ốc, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức mổ tối khẩn cứu sống cả mẹ lẫn con.

Ngày 12/3, BS.CK1 Nguyễn Hoàng Linh, Khoa Sản, cho biết bệnh nhân nhập cấp cứu đêm khuya trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân, diễn tiến rất nặng với mạch nhanh, huyết áp tụt sâu. Khai thác bệnh sử ghi nhận các triệu chứng xuất hiện sau khi thai phụ ăn ốc. Êkíp chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn, lập tức cho thở oxy, hồi sức theo phác đồ chống sốc.

Song song cứu người mẹ, kíp trực hội chẩn khẩn để đánh giá tình trạng thai nhi. Siêu âm Doppler cho thấy nhịp tim thai giảm chỉ còn 90-100 lần/phút (bình thường 110-160) và không cải thiện sau 5 phút theo dõi. Xác định đây là ca suy thai cấp, nguy cơ đe dọa tính mạng cả hai mẹ con, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai tối khẩn.

Bé gái chào đời khỏe mạnh nhờ được mổ sinh kịp thời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bé gái nặng 3,2 kg chào đời, khóc tốt, chỉ số sinh tồn ổn định. Sau mổ, bé được êkíp nhi tiếp nhận chăm sóc, người mẹ cũng qua cơn nguy kịch, sức khỏe cả hai tiến triển tốt.

"Trường hợp này rất nguy hiểm vì thai phụ sốc phản vệ nặng kèm theo suy thai cấp, việc chẩn đoán nhanh và quyết định mổ tối khẩn là yếu tố quan trọng để giữ lại mạng sống cho cả hai mẹ con", bác sĩ Linh nói.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thận trọng với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi có dấu hiệu bất thường như nổi mề đay, khó thở, chóng mặt hoặc tụt huyết áp sau ăn, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp kịp thời.

Lê Phương