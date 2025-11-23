Thai phụ nguy kịch vì tiền sản giật, được cứu cả mẹ lẫn con

TP HCMNgười phụ nữ mang thai 31 tuần rơi vào nguy kịch do tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, các bác sĩ phẫu thuật khẩn giúp bé chào đời an toàn, người mẹ ổn định sức khỏe.

Ngày 22/11, TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết thai phụ vào viện với huyết áp tăng cao, tăng protein niệu, phù toàn thân và men gan tăng, suy thận cấp, tăng kali máu diễn tiến. Đây là các dấu hiệu điển hình của tiền sản giật nặng kèm biến chứng tổn thương thận cấp, có thể dẫn đến sản giật và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Dù được điều trị nội khoa tích cực, bệnh nhân vẫn đáp ứng kém, suy thận tiến triển, kèm toan hóa máu và tăng kali máu. Kíp hồi sức cấp cứu phối hợp cùng bác sĩ nội khoa theo dõi sát tim thai, phát hiện dấu hiệu suy thai cấp. Nhận thấy tình trạng có thể chuyển biến nguy kịch bất cứ lúc nào, bác sĩ Thủy quyết định mổ bắt con khẩn cấp, trong tình huống mẹ và bé đều đang gặp nguy hiểm, mẹ suy hô hấp, phù phổi cấp, tim thai suy nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, bé gái nặng 1,1 kg được đưa ra khỏi bụng mẹ, ban đầu không khóc, không thở và mất trương lực cơ. Sau hồi sức khoảng một phút, bé có nhịp thở và phản xạ trở lại, được hỗ trợ thở CPAP và chuyển về hồi sức nhi sơ sinh chăm sóc. Bé được bơm surfactant hỗ trợ phổi, dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần qua catheter rốn, kiểm soát nhiễm trùng. Đến nay, bé đã tự thở tốt, tiêu sữa đều và tăng cân ổn định.

Sau mổ, sản phụ được lọc máu liên tục và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Hiện người mẹ dần qua cơn nguy kịch, huyết áp được kiểm soát, chức năng thận hồi phục và tránh được các biến chứng nặng.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất, diễn tiến nhanh và khó tiên lượng. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi chuyển nặng. Khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp, cân nặng và xét nghiệm nước tiểu là cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm, xử trí kịp thời và đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Lê Phương