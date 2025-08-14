Thai phụ mất con ở tuần 30 vì tự ý chữa tiểu đường

Hà NộiĐược chẩn đoán tiểu đường thai kỳ từ tuần 26, bệnh nhân 24 tuổi không điều trị, tự điều chỉnh chế độ ăn, kết quả đường máu tăng cao gây mất tim thai.

Ngày 14/8, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ vì lo sợ phải tiêm insulin và cho rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ, thai phụ đã tự ý theo dõi tại nhà. Có thời điểm, chỉ số đường huyết sau ăn lên tới 10,6 mmol/L, cao hơn nhiều so với mức an toàn cho người bình thường (dưới 7,8 mmol/L), nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là "ăn ít lại là được".

Đến tuần 30, người phụ nữ mệt mỏi và nôn nhiều. Ban đầu, cô nhầm tưởng là đau dạ dày nên không đi khám ngay. Vài giờ sau, khi các triệu chứng không thuyên giảm, cô mới đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sĩ phát hiện đường máu đã tăng lên 19,5 mmol/L, kèm tình trạng nhiễm toan ceton - một biến chứng cấp tính nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi đã không còn tim thai.

Bác sĩ Tuấn cho biết nhiễm toan ceton ở phụ nữ mang thai có thể xảy ra ngay cả khi chỉ số đường máu chỉ ở mức 8-11 mmol/L. Nguyên nhân là trong thời kỳ mang thai, nhau thai sản xuất nhiều hormone làm giảm độ nhạy insulin, khiến cơ thể dễ chuyển sang phân giải chất béo và sinh ceton. Tình trạng này có thể diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giờ, dẫn đến mất nước, nhiễm toan máu, giảm tưới máu nhau thai, gây thiếu oxy và dẫn đến suy thai cấp hoặc thai lưu. Đây là một cấp cứu nội tiết sản khoa, với tỷ lệ tử vong của thai nhi từ 9% đến hơn 30%.

Điều trị tiểu đường không gây hại cho thai, ngược lại là biện pháp an toàn nhất để bảo vệ thai nhi trước nguy cơ do các biến chứng. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đi khám định kỳ để được chăm sóc và phát hiện các bất thường sớm. Từ tuần 24 đến 28, thai phụ sẽ được khám sàng lọc bệnh tiểu đường thai kỳ. Nếu kết quả dương tính, bác sĩ sẽ tư vấn về chế độ ăn uống và tập luyện để ngăn ngừa các biến chứng nặng.

Thúy Quỳnh