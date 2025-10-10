Thai phụ gặp 'tình huống kép' sản khoa nguy hiểm

Thai phụ 30 tuổi bị nhau tiền đạo trung tâm kết hợp nhau cài răng lược trên sẹo mổ đẻ cũ, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10/10, ThS.BS. Hồ Văn Thu, Trưởng khoa Sản và Phụ khoa, Bệnh viện Pháp Việt Hà Nội, cho biết thai phụ được siêu âm phát hiện tình trạng trên từ tuần thai 22. Đây là biến chứng sản khoa nguy hiểm, bệnh nhân được tiêm trưởng thành phổi nhằm dự phòng cho thai nhi trong trường hợp phải mổ lấy thai sớm, đồng thời theo dõi chặt để kịp thời phát hiện bất thường và đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Đến tuần thứ 34, thai phụ ra máu âm đạo, bác sĩ hội chẩn chỉ định sinh mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng với phương án dự phòng gồm ngân hàng máu để sẵn sàng truyền bù, các êkíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, nút mạch trong tư thế can thiệp cho bệnh nhân khi cần thiết, tránh biến chứng trụy mạch hoặc sốc mất máu.

Sản phụ được cắt tử cung bán phần thấp, kết hợp cầm máu và truyền máu hồi sức tích cực. May mắn ca mổ diễn ra thuận lợi, hai mẹ con đều an toàn, sức khỏe ổn định, xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Sức khoẻ mẹ và bé ổn định sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ đánh giá ca bệnh này là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhau tiền đạo trung tâm là tình trạng bánh nhau bám che kín hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung, khiến thai phụ có nguy cơ chảy máu âm đạo đột ngột, nhiều và tái phát nhiều lần.

Trong khi đó, nhau cài răng lược là tình trạng lông nhau bám bất thường, xâm lấn vào lớp cơ tử cung thay vì chỉ bám trên lớp niêm mạc, biến chứng nguy hiểm nhất là xuất huyết ồ ạt khi lấy thai. Nhau không bong tự nhiên được dễ dẫn đến sốc mất máu, trụy mạch, thậm chí sản phụ tử vong nếu không xử trí kịp thời. Trong nhiều trường hợp, sản phụ bắt buộc phải cắt tử cung để kiểm soát chảy máu.

Nhau tiền đạo trung tâm đi kèm nhau cài răng tạo nên "tình huống kép" cực kỳ nguy hiểm là sản phụ vừa có thể băng huyết sớm khi cổ tử cung giãn, vừa khó kiểm soát chảy máu trong mổ do nhau bám xâm lấn sâu. Do đó, các ca phẫu thuật này luôn được xếp vào nhóm sản khoa nguy cơ cao, cần chuẩn bị nguồn máu dự trữ lớn và phối hợp đa chuyên khoa.

Theo bác sĩ Thu, thai phụ cần được theo dõi và quản lý thai kỳ đầy đủ, ở cơ sở y tế chuyên khoa sản có đầy đủ nhân lực và phương tiện để xử trí an toàn tình huống sản khoa phức tạp.

Lê Nga