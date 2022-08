Thai phụ bị vỡ túi nâng ngực

TP HCMNgười phụ nữ 29 tuổi đặt túi nâng ngực cách đây 8 năm, nay mang thai 5 tháng bất ngờ vỡ túi ngực gây áp xe, nhiễm trùng.

Sau nâng ngực, cô chưa từng tái khám định kỳ theo lời dặn của bác sĩ. Lần này, vú sưng đỏ và căng đau cả tuần, cô tưởng do cương tắc tuyến sữa nên kết thúc chuyến du lịch mới đến bệnh viện khám.

Ngày 18/8, bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh, Viện thẩm mỹ Bệnh viện FV, cho biết túi nâng ngực phù hợp với cơ thể bệnh nhân trước đây nhưng khi mang thai, tuyến vú phát triển để tiết sữa gây tình trạng sữa đi ngược từ mô tuyến vú vào khoang túi ngực tạo thành ổ áp xe. Túi ngực vỡ làm gel sillicone tràn ra gây nhiễm trùng, ổ mủ màu nâu sậm.

Bác sĩ tìm cách loại bỏ nhiễm trùng, điều trị an toàn cho thai phụ, không ảnh hưởng đến em bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ hội chẩn nhiều chuyên khoa, xác định khó khăn của ca bệnh là mọi biện pháp điều trị phải đảm bảo an toàn cho cả thai phụ lẫn em bé. Trường hợp này, nếu sử dụng kháng sinh sẽ gây ảnh hưởng thai nhi. Trong khi đó, vết thương nhiễm trùng này nếu để lâu sẽ phát triển thành nhiễm trùng máu rất nguy hiểm.

Ê kíp điều trị phối hợp mổ lấy túi ngực ra ngoài, làm sạch ổ nhiễm trùng bằng máy VAC với áp lực âm hút dịch thay vì dùng kháng sinh. Các bác sĩ xử lý kỹ vết thương, tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng sẽ phá hủy mô mỡ, phá hủy mô tuyến vú, giúp vết thương lành từ trong ra để bảo tồn toàn bộ tuyến vú của bệnh nhân.

Bác sĩ Ngô Trung Nam, Khoa Sản phụ khoa, cho biết sản phụ được theo dõi với hệ thống monitor trung tâm trong thời gian nằm viện. Bác sĩ sẵn sàng thuốc men và dụng cụ vòng nâng hỗ trợ bà mẹ ngay khi có dấu hiệu dọa sinh non. May mắn, quá trình điều trị dọa sinh non không nghiêm trọng, các cơn gò giảm dần, sau một tuần thì không còn.

Sau một tháng điều trị, các bác sĩ đã bảo vệ thai kỳ an toàn cho bệnh nhân, bảo toàn chức năng nuôi con bằng sữa mẹ sau khi em bé chào đời. "Trường hợp như tôi rất hiếm gặp, may mắn cuối cùng đã vượt qua được nhờ các y bác sĩ", bệnh nhân chia sẻ.

Theo bác sĩ Vinh, bệnh nhân đặt túi ngực loại tốt, có độ bám dính cao, nằm ổn định và không di chuyển trong cơ thể. Cũng chính vì thế, cơ thể phản ứng tạo bao xơ dày, dính chặt túi ngực với cơ ngực lớn. Theo thời gian, những vận động mạnh có thể tạo nên giằng xé, dẫn đến nguy cơ rách túi, bể túi một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tỷ lệ nguy cơ vỡ túi ngực chỉ chiếm khoảng 2-3%.

Bác sĩ khuyến cáo đặt túi ngực không ảnh hưởng việc mang thai, cho con bú. Tuy nhiên, sau đặt túi ngực cần kiểm tra định kỳ và siêu âm vú từ sáu tháng đến một năm để đảm bảo an toàn.

Lê Phương