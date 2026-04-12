Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn đồ thừa trong tủ lạnh

Trung QuốcTiêu thụ thức ăn thừa để qua đêm trong tủ lạnh, thai phụ tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nhiễm vi khuẩn listeria, tử vong sau ba tháng điều trị.

Sự việc xảy ra từ đầu năm song gần đây được chia sẻ lại và thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Hôm 9/4, từ khóa "Thai phụ 35 tuổi tử vong sau khi ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh" trở thành chủ đề xu hướng trên Weibo.

Theo Metropolitan Report, người phụ nữ này có thói quen tiết kiệm, thường giữ lại đồ ăn thừa. Hôm xảy ra sự việc, cô lấy một số món ăn nguội để qua đêm trong tủ lạnh ra dùng. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu nhưng sau đó bắt đầu phát sốt và tiêu chảy. Gia đình lầm tưởng là viêm dạ dày ruột thông thường nhưng các triệu chứng ngày càng trầm trọng, đến khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng đã nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô nhiễm vi khuẩn listeria. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng không giữ được em bé. Còn người mẹ trẻ, sau 3 tháng kiên trì điều trị đã ra đi khi vừa đón sinh nhật tuổi 35 được hai ngày.

Nhiều người lầm tưởng tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm an toàn nhưng thực tế đây có thể là nơi trú ngụ của những "sát thủ thầm lặng". Listeria monocytogenes, còn được mệnh danh là "sát thủ trong tủ lạnh", là loại vi khuẩn gây bệnh tồn tại phổ biến trong môi trường tự nhiên như đất, nguồn nước và thịt chưa nấu chín, theo WHO. Đặc điểm nguy hiểm nhất của loại vi khuẩn này là khả năng chịu lạnh tốt. Trong khi phần lớn các vi khuẩn khác sẽ ngừng phát triển ở nhiệt độ 4°C, listeria vẫn có thể nhân bản chậm trong ngăn mát. Thậm chí trong môi trường ngăn đông -20 độ C, vi khuẩn Listeria vẫn có thể "ngủ đông" tới tận một năm.

Ảnh minh họa: P31Maison

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong, thời gian ủ bệnh của vi khuẩn listeria có thể kéo dài từ 3 đến 90 ngày, trong đó các triệu chứng bắt đầu xuất hiện sau khoảng 1-2 tuần kể từ khi nhiễm khuẩn. Người bệnh thường có triệu chứng sốt và đau đầu, đôi khi kèm theo các biểu hiện rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Các loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn cao nhất gồm thịt chín để lạnh, đồ nguội ăn liền, các sản phẩm từ sữa chưa qua tiệt trùng và những thức ăn thừa không được bảo quản đúng cách.

Các bác sĩ cho hay trong thai kỳ, hệ miễn dịch của phụ nữ có những thay đổi lớn làm suy giảm đáng kể sức đề kháng, khiến nguy cơ nhiễm khuẩn listeria ở thai phụ cao gấp hơn 10 lần so với người bình thường. Nguy hiểm hơn, loại vi khuẩn này có thể xuyên qua hàng rào nhau thai để tấn công trực tiếp vào bào thai, dẫn đến sinh non, sảy thai hoặc thai chết lưu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả khi người mẹ có triệu chứng nhẹ, rủi ro cho thai nhi vẫn lớn. Dữ liệu thực tế cho thấy tỷ lệ sống sót của thai nhi bị nhiễm khuẩn trong ba tháng đầu và ba tháng giữa thai kỳ lần lượt là 0% và 29%, trong khi ở ba tháng cuối là khoảng 95%. Dù được sinh ra an toàn, trẻ sơ sinh vẫn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng máu hoặc viêm màng não.

Tuy nhiên, vi khuẩn này có một điểm yếu là "sợ nhiệt". Chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu được đun nóng ở mức 60 đến 70 độ C trong khoảng 10-15 phút. Ngoài ra, trong gian bếp gia đình, người nội trợ cần sử dụng dao và thớt riêng cho thực phẩm sống và chín nhằm tránh lây nhiễm chéo. Thai phụ cũng được khuyến cáo tránh các loại salad chế biến sẵn, sushi, sữa chưa tiệt trùng như phô mai mềm và các loại thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc. Việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ bằng chất tẩy rửa trung tính và duy trì thói quen "ăn tươi, nấu chín". Ngoài ra, thức ăn thừa không nên để trong tủ lạnh quá 2 ngày và bắt buộc phải được hâm nóng thật kỹ trước khi sử dụng.

Do các triệu chứng sớm của nhiễm khuẩn listeria như sốt, đau cơ và mệt mỏi dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Nếu phụ nữ mang thai có dấu hiệu sốt không rõ nguyên nhân hoặc cử động thai nhi bất thường sau khi sử dụng thực phẩm bảo quản lạnh, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc điều trị mà cần đến bệnh viện để được thăm khám và chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử ăn uống gần đây. Việc này giúp các chuyên gia đưa ra chẩn đoán chính xác, nhằm nắm bắt "thời gian vàng" để điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

Bình Minh (Theo Sina, Metropolitan Report)