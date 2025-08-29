Thai nhi có được hưởng thừa kế từ cha?

Tháng trước, chồng tôi ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông, không kịp để lại bất kỳ di chúc hay sự sắp xếp nào về khối tài sản mà anh đang sở hữu.

Căn nhà mà vợ chồng tôi đang sống vốn là tài sản riêng của chồng tôi, vì đã mua từ trước khi chúng tôi kết hôn, hoàn toàn bằng tiền và tài sản riêng.

Mới đây, mẹ chồng đến gặp và yêu cầu tôi thực hiện thủ tục kê khai tài sản thừa kế của chồng. Bà cũng nói rõ rằng, theo quy định pháp luật hiện hành, bà sẽ được hưởng một nửa tài sản của con trai, còn một nửa còn lại sẽ thuộc về tôi. Bà còn nhắc rằng vì cha chồng tôi đã mất từ lâu, nếu ông ấy còn sống thì phần thừa kế sẽ được chia đều cho cả ba người, tức mỗi người một phần bằng nhau.

Trong khi đó, tôi đang mang song thai, thai kỳ đã hơn 5 tháng. Tôi lo lắng không biết hai đứa con trong bụng có được tính vào hàng thừa kế và có quyền hưởng tài sản từ cha hay không?

Độc giả Thùy Linh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn