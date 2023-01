Thai nhi suýt chết do mẹ bị sản giật

Hà NộiNgười phụ nữ 25 tuổi, mang thai 37 tuần, bị sản giật nặng, mất tim thai, bác sĩ tiên lượng trẻ gần như không còn cơ hội sống.

Người nhà cho biết sản phụ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ hai tháng một lần. Trước đó, cô từng đi khám tại phòng khám tư nhưng không phát hiện bất thường. Trước nhập viện, bệnh nhân bị chóng mặt, lơ mơ, ngất.

Ngày 11/1, bác sĩ Ngô Văn Thanh, Khoa Sản, Bệnh viện E, cho biết sản phụ nhập viện trong tình trạng phù toàn thân, huyết áp cao, thể trạng gầy gò, tiền sử tan máu bẩm sinh. Bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ bị sản giật thể nặng, mất tim thai.

Tình huống nguy cấp, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ khoa Sản, Huyết học, Cấp cứu hồi sức, khoa Nhi cùng có mặt để mổ, không cần chờ kết quả xét nghiệm. Bé trai chào đời nặng 2,4 kg, da nhợt nhạt, không cử động.

"Lúc này, chúng tôi nghĩ em bé tử vong, song vẫn cố gắng hồi sức tim phổi tích cực, nghĩ 'còn nước, còn tát"', bác sĩ nói.

Khoảng 5 phút sau, ngón tay bé cử động nhẹ, có dấu hiệu sống, được đưa lên phòng hồi sức nhi. Toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện đến khi sinh chỉ trong vòng 15 phút.

Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của mẹ ổn định, bé qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ cho biết việc cứu được cả mẹ và em bé trong trường hợp này là một kỳ tích, bởi trẻ nhẹ cân, ngừng tim, gần như không còn cơ hội sống. Còn sản phụ bị sản giật nặng trên nền bệnh thiếu máu bẩm sinh, gầy gò, nguy cơ tử vong 30-35%.

Bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe bệnh nhân sau 5 ngày điều trị. Ảnh: Minh An

Sản giật là một biến chứng của tiền sản giật nặng, dẫn đến cơn co giật nặng hoặc hôn mê sâu không rõ nguyên nhân. Sản phụ bị sản giật thường đau đầu, huyết áp cao, sưng phù mặt, buồn nôn, ói mửa, đau bụng, đặc biệt là ở vùng bụng trên bên phải, đặc biệt là co giật. Cơn co giật có thể xảy ra trước sinh (khi thai kỳ được 20 tuần), trong lúc sinh hoặc sau khi sinh, đặc biệt là đối với những thai phụ từng có dấu hiệu của tiền sản giật.

Bác sĩ khuyến cáo chị em nên khám thai định kỳ. Phụ nữ trên 35 tuổi mang thai, có tiền sử tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường hoặc bệnh thận, thiếu dinh dưỡng, thừa cân, cần quản lý thai kỳ chặt chẽ hơn.

Minh An