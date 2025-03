Thai nhi sinh non sa một chân ra ngoài

Hà NộiNgười phụ nữ 27 tuổi, bị vỡ ối sớm ở tuần 21, một chân thai nhi sa ra ngoài, may mắn được cứu sống.

Khi nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cổ tử cung thai phụ đã mở 4 cm. Màng ối tổn thương nghiêm trọng dẫn đến rò rỉ nước ối, khiến thai nhi đối mặt nguy cơ sảy thai cao.

"Thời điểm đó, ối thòng xuống âm đạo, một chân bé sa ra ngoài, tình hình hết sức nguy hiểm", bác sĩ Trương Minh Phương, Phó khoa Sản bệnh A4, kể hôm 16/3.

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định áp dụng các biện pháp điều trị tối ưu để giữ thai, bao gồm sử dụng kháng sinh, nội tiết tố hỗ trợ và các phương pháp theo dõi chuyên sâu. Tình trạng cơ thể người mẹ đáp ứng tương đối tốt, thai nhi được giữ an toàn đến tuần thứ 32.

Tại thời điểm này, sản phụ được tiêm thuốc trợ phổi để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi trước khi chuyển dạ. Một ngày sau đó, vào tuần thai 32, bé gái chào đời với cân nặng 1.650 g. Trẻ được chuyển đến khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Sau một tháng điều trị tích cực, sức khỏe bé ổn định, được 2.300 g và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn. "Ba tháng giữ thai trong tình huống này là một kỳ tích. Rất may mắn khi cả hai mẹ con đều an toàn", bác sĩ cho biết thêm.

Thai phụ nên khám thai thường xuyên để được bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe, tránh tai biến nguy hiểm. Ảnh: Health

Vỡ ối non xảy ra ở 8-10% thai kỳ, chiếm khoảng 1/4 nguyên nhân gây sinh non. Vỡ ối non có thể khiến thai phụ bị biến chứng nhiễm trùng ối dẫn đến nhiễm trùng huyết, sinh non... Trẻ sinh non có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng máu, vàng da, vấn đề thị giác và thính giác.

Tình trạng rỉ ối dễ nhầm lẫn với són tiểu. Bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên khám thai thường xuyên để được bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe thời điểm 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, từ 21 tuần, 28 tuần, 32 tuần và 36 tuần để thai kỳ an toàn khỏe mạnh.