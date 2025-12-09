Thai nhi 'làm tổ' trên lá gan người phụ nữ

Trung QuốcCác bác sĩ tại Tây An vừa phẫu thuật thành công cho thai phụ 40 tuổi có túi thai phát triển ngay trên bề mặt gan, một tình trạng y khoa cực hiếm.

Người phụ nữ tên Wang ở tỉnh Thiểm Tây được xác định mang thai sau 50 ngày chậm kinh, theo Oriental Daily hôm 7/12. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù cố gắng siêu âm nhiều lần, bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Tây An vẫn không thể tìm thấy túi thai (gestational sac) ở vị trí thông thường trong tử cung hay ống dẫn trứng.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu sau đó khiến êkíp điều trị bất ngờ khi phát hiện thai nhi đang ký sinh trên gan bệnh nhân. Bác sĩ cho hay thai nhi đã phát triển gần 11 tuần, đường kính đầu mông khoảng 36 mm, tim thai đập mạnh và nhau thai đã bắt đầu hình thành.

Khi siêu âm đến gan, bác sĩ bất ngờ khi phát hiện thai nhi đang lớn lên trên gan. Ảnh: Qidian News

Đây là trường hợp mang thai ngoài tử cung ở gan (liver pregnancy) vô cùng hiếm gặp. Y văn thế giới đến nay ghi nhận chưa tới 50 ca tương tự. Tình trạng này có tỷ lệ tử vong cao gấp 7,7 lần so với thai ngoài tử cung thông thường và gấp 90 lần so với thai kỳ bình thường.

Nhận định tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định mổ khẩn cấp. Theo các chuyên gia, khi làm tổ trên gan, thai nhi sẽ liên tục xâm lấn và ăn mòn các mạch máu. Nếu không can thiệp sớm, khối thai có thể gây vỡ gan, dẫn đến chảy máu ồ ạt và tử vong cho người mẹ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, êkíp bác sĩ đã bóc tách thành công khối thai và loại bỏ phần mô gan bị ảnh hưởng. Bệnh nhân hồi phục tốt và đã xuất viện.

Dù y học chưa xác định rõ nguyên nhân khiến thai làm tổ tại vị trí bất thường này, các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ từng viêm vùng chậu, lạc nội mạc tử cung hoặc phẫu thuật vùng bụng có nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên siêu âm thai từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 8 để xác định vị trí túi thai. Trường hợp xét nghiệm HCG dương tính nhưng siêu âm không thấy thai trong tử cung, kèm theo đau bụng dai dẳng hoặc dấu hiệu sốc (chóng mặt, vã mồ hôi), cần nghĩ ngay đến khả năng thai ngoài tử cung để xử lý kịp thời.

Bình Minh (Theo Sohu, Oriental Daily, Qidian News)