Thai nhi 8 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau khi bị bắn xuyên bụng

MỹNgười mẹ mang thai 8 tháng bị bạn trai bắn vào bụng, viên đạn đi xuyên, găm cả vào bụng thai nhi.

Eric Patterson, 44 tuổi, người bạn trai của nạn nhân, đã bị bắt hôm 25/11, theo thông cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hillsborough, bang Florida.

Anh ta đang bị cáo buộc Tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí chết người với phụ nữ đang mang thai và Phá hoại bằng chứng vật lý, Sở hữu súng trong khi thực hiện trọng tội, cũng như Bỏ bê trẻ em.

Eric Patterson khi bị bắt. Ảnh: Hillsborough County Sheriff's Office

Theo cảnh sát, sáng sớm 22/11, nạn nhân mang thai tám tháng, đang ngủ trên giường với hai con thì bị Eric Patterson bắn vào bụng. Viên đạn xuyên qua bụng cô và vào bụng em bé chưa chào đời.

Khoảng 5h20, cảnh sát họ nhận được thông báo một phụ nữ mang thai bị thương do súng bắn vào bụng, đã được đưa đến phòng cấp cứu của một bệnh viện khu vực ở Brandon.

Phía bệnh viện cho biết Eric Patterson, từng bị kết án 15 lần, đã bỏ đi ngay sau khi đưa nạn nhân đến.

Nạn nhân phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp và kích thích sinh. Em bé gái chào đời vội vã sau đó được đưa bằng máy bay đến Bệnh viện Đa khoa Tampa. Bác sĩ đã lấy ra một viên đạn từ bụng bé.

"Những gì lẽ ra đã kết thúc như một thảm kịch đau lòng giờ đây lại là câu chuyện kỳ diệu về sự sống sót và khả năng phục hồi", cảnh sát trưởng Quận Hillsborough, phát biểu.

"Thật phi thường khi cả người mẹ và đứa con mới sinh đều sống sót. Sức mạnh của họ trước thảm kịch này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về động lực để cảnh sát tiếp tục phục vụ cộng đồng", ông nói.

Hiện, thông tin về vụ bắn súng chưa được nhà chức trách công bố.

Con gái 9 tuổi của họ khai với cảnh sát rằng cô bé thức dậy vì một tiếng "bùm" lớn và thấy bố - Eric Patterson, liên tục nói: "Anh xin lỗi, đó chỉ là một tai nạn". Người mẹ lúc này ôm bụng và khóc.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Hải Thư (Theo People, Law & Crime, Fox 13)