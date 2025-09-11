Thái Nguyên thúc tiến độ khu công nghiệp gần 11.500 tỷ của Kinh Bắc

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có cuộc họp với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc về tiến độ triển khai Khu công nghiệp Phú Bình.
Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hồi cuối tháng 6 với tổng diện tích 675 ha, quy mô vốn gần 11.500 tỷ đồng. Vị trí ở phía đông nam tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm hành chính khoảng 30 km.
Giai đoạn 1, chủ đầu tư dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 190 ha tại các xã Phú Bình (11,7 ha), Kha Sơn (20,3 ha) và Tân Thành (158 ha) để xây dựng hạ tầng tuyến đường trục chính.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương đã giao mốc thời gian cụ thể cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ dự án. Họ cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung để lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trong ngày 10/9, đến ngày 15/9 phải phê duyệt quy hoạch. Việc hoàn thiện đánh giá tác động môi trường phải hoàn thành đến 30/10.
Ông Lương cũng đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện trích đo, làm cơ sở cho công tác kê khai kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và chuẩn bị kinh phí chi trả cho người dân...
Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các sở, ngành cần nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch để khởi công dự án vào đầu tháng 12.
Tại cuộc họp, đại diện Kinh Bắc cho biết đã hoàn thành lập hồ sơ nhiệm vụ và thực hiện cắm mốc ranh giới dự án, đồng thời lấy ý kiến người dân để bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, có hơn 800 hộ dân có đất ở cần thực hiện tái định cư khi thu hồi đất làm dự án.
Sau khi chuẩn bị mặt bằng, Tổng công ty dự kiến khởi công dự án vào tháng 12 này. Kinh Bắc cũng đề nghị UBND tỉnh giao đơn vị làm nhà đầu tư thực hiện dự án tái định cư theo quy định.
Hiện Thái Nguyên có 6 khu công nghiệp, trong đó 5 dự án đã hoạt động. Đến cuối năm 2024, các khu công nghiệp có 317 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó, có 178 của nhà đầu tư nước ngoài với gần 11 tỷ USD vốn đăng ký. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Thái Nguyên có dư địa trên 6.000 ha đất phát triển công nghiệp, trong đó 70% dành cho khu công nghiệp, còn lại là cụm công nghiệp.
Ngọc Diễm