Thái Nguyên thúc tiến độ khu công nghiệp gần 11.500 tỷ của Kinh Bắc

UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Kinh Bắc đẩy nhanh tiến độ để khởi công khu công nghiệp Phú Bình vào cuối năm nay.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có cuộc họp với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc về tiến độ triển khai Khu công nghiệp Phú Bình.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hồi cuối tháng 6 với tổng diện tích 675 ha, quy mô vốn gần 11.500 tỷ đồng. Vị trí ở phía đông nam tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm hành chính khoảng 30 km.

Giai đoạn 1, chủ đầu tư dự kiến bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 190 ha tại các xã Phú Bình (11,7 ha), Kha Sơn (20,3 ha) và Tân Thành (158 ha) để xây dựng hạ tầng tuyến đường trục chính.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương đã giao mốc thời gian cụ thể cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ dự án. Họ cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung để lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trong ngày 10/9, đến ngày 15/9 phải phê duyệt quy hoạch. Việc hoàn thiện đánh giá tác động môi trường phải hoàn thành đến 30/10.