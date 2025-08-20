Thái Nguyên quy hoạch 60 khu đất làm nhà ở xã hội

60 khu đất gần 177 ha được quy hoạch làm nhà xã hội tại Thái Nguyên, trong đó có một số khu thuộc dự án của Viglacera, Fecon, T&T, Kosy.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên vừa công bố danh sách 60 quỹ đất đầu tư nhà xã hội trên địa bàn. Các khu đất có tổng diện tích gần 177 ha, tập trung ở các phường Phổ Yên, Bách Quang, Quyết Thắng, Linh Sơn...

Trong đó, có 10 dự án nhà xã hội độc lập, phần lớn chưa được giải phóng mặt bằng. Một số dự án chưa tìm được nhà đầu tư như Khu nhà xã hội Đông Cao (28 ha), Khu nhà xã hội Tân Quang (16 ha) hay Khu nhà xã hội số 1 Hương Sơn (7 ha).

Danh sách cũng nêu 45 vị trí xây nhà xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại. Nhiều vị trí thuộc dự án của chủ đầu tư lớn như khu đô thị Linh Sơn - Huống Thượng (khu số 2) của T&T, khu đô thị số 11 Gia Sáng của Kosy, khu đô thị Nam Thái của Fecon Phổ Yên.

Với nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, có 4 vị trí được quy hoạch trên quỹ đất 20% thuộc Khu công nghiệp Sông Công II của Viglacera Thái Nguyên, Khu công nghiệp Thượng Đình, Khu công nghiệp Yên Bình 2 và 3. Ngoài ra, có một dự án cho lực lượng vũ trang có diện tích 5 ha, nằm trên địa bàn phường Linh Sơn.

Theo UBND tỉnh, Thái Nguyên có hơn 300.000 công nhân, người lao động có nhu cầu về chỗ ở. Hiện tỉnh có 4 dự án đang triển khai, cung cấp hơn nghìn căn. Trong năm nay, tỉnh được Thủ tướng giao chỉ tiêu hoàn thành gần 1.100 căn nhà xã hội.

Đình Trí