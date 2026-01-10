Thái Minh ba năm liên tiếp vào top công ty dược uy tín

Dược phẩm Thái Minh vào "Top 10 Công ty phân phối dược phẩm uy tín 2025", đánh dấu lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách này của Vietnam Report.

Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp uy tín ngành dược năm 2025 vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ngày 8/1.

Trong bối cảnh ngành dược Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, minh bạch và trách nhiệm xã hội, uy tín trở thành một trong những thước đo quan trọng để đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Bên cạnh phản ánh kết quả kinh doanh, uy tín còn thể hiện mức độ tuân thủ chuẩn mực, sự nhất quán trong chiến lược và niềm tin mà doanh nghiệp tạo dựng được với thị trường.

Theo Vietnam Report, bảng xếp hạng các công ty dược uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan, với ba tiêu chí chính: năng lực tài chính; uy tín truyền thông; và khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10-11/2025. Bảng xếp hạng hướng tới việc phản ánh năng lực hoạt động ổn định và định hướng phát triển dài hạn của các doanh nghiệp trong ngành dược.

Dược phẩm Thái Minh được vinh danh tại sự kiện. Ảnh: Thái Minh

Ông Hàn Ngọc Anh - Giám đốc điều hành Dược phẩm Thái Minh cho biết, việc doanh nghiệp tiếp tục góp mặt trong Top 10 năm 2025 là kết quả nỗ lực kiên trì xây dựng các chuẩn mực về chất lượng, minh bạch và quản trị trong nhiều năm. "Chúng tôi xác định phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà là tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng, đối tác và người tiêu dùng thông qua những cam kết được thực hiện nhất quán theo thời gian", ông Hàn Ngọc Anh nói.

Ngay từ khi thành lập (2012), Dược phẩm Thái Minh xác định chất lượng là trục xuyên suốt, từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến phân phối. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho nền tảng khoa học, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát các khâu trong chuỗi giá trị, nhằm bảo đảm các sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đáp ứng các yêu cầu về an toàn và hiệu quả.

Phòng nghiên cứu chất lượng của Dược phẩm Thái Minh, đầu tư khoa học là một trụ cột trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Thái Minh

Bên cạnh đó, Thái Minh từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Doanh nghiệp xác định xây dựng và duy trì niềm tin với hệ thống đối tác, nhà thuốc và người tiêu dùng là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên uy tín bền vững trên thị trường.

Trên hành trình phát triển, Dược phẩm Thái Minh kiên định theo đuổi định hướng "tiên phong khoa học - chăm sóc trọn đời", coi đây là kim chỉ nam cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Theo định hướng này, doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa hệ thống vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả tới khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc ba năm liên tiếp có mặt trong "Top 10 Công ty phân phối Dược phẩm uy tín" phản ánh cách doanh nghiệp đang được thị trường và xã hội nhìn nhận trong bối cảnh ngành dược ngày càng đặt ra những chuẩn mực cao hơn. Sự ghi nhận này là cơ sở để Thái Minh tiếp tục củng cố nền tảng khoa học, hoàn thiện hệ thống phân phối và mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả đến gần hơn với người dân.

Dây chuyền sản phẩm và kiểm soát chất lượng giúp bảo đảm sản phẩm an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Thái Minh

Bên cạnh xếp hạng "Top 10 Công ty Phân phối dược phẩm uy tín năm 2025", trong lĩnh vực y dược, Vietnam Report còn xếp hạng "Top 10 Công ty Sản xuất dược phẩm uy tín năm 2025", "Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025", "Top 10 Công ty Thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe uy tín năm 2025" và "Top 10 Bệnh viện tư nhân uy tín năm 2025".

Kim Anh