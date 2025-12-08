Thái Lan tuyên bố sẽ dùng vũ lực 'mọi lúc cần thiết' với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp quân sự trong mọi trường hợp cần thiết và tùy theo diễn biến thực địa trong căng thẳng với Campuchia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp bàn về căng thẳng leo thang ở biên giới với Campuchia và ra nghị quyết thống nhất "tiến hành các hoạt động quân sự trong mọi trường hợp cần thiết".

Ông cho biết những động thái tiếp theo của quân đội Thái Lan sẽ tùy thuộc vào diễn biến thực địa, có thể áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung tùy theo tình hình. Ông nói chính phủ Thái Lan quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền tự vệ chính đáng.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan không mong muốn bạo lực và "chưa bao giờ là bên khơi mào" xung đột, đặt ra hai ưu tiên hàng đầu là bảo vệ đất nước và sự an toàn của người dân giữa đợt căng thẳng hiện nay.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng 11 ở Bangkok. Ảnh: AFP

Tuyên bố được Thủ tướng Anutin đưa ra sau khi căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12. Binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng pháo và "đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một lính thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 8/12 ra tuyên bố chỉ trích gay gắt các động thái của Thái Lan, cáo buộc quân nhân Thái Lan nổ súng trước vào các vị trí của Campuchia ở khu vực An Ses từ 5h04 sáng nay. Xe tăng Thái Lan sau đó nã pháo về phía ba khu vực gồm đền Tamone Thom, gần đền Preah Vihear và Chomka Chek.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata mô tả những động thái quân sự của Thái Lan là "tàn bạo và vô nhân đạo". Phnom Penh coi đây là sự leo thang có phối hợp sau các hành động khiêu khích một ngày trước.

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định quân đội nước này đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả, nhằm tuân thủ cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Các chỉ huy Campuchia đang giám sát tình hình với sự thận trọng cao độ.

Phnom Penh lên án hành động của Bangkok là sự vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình được hai nước ký kết ngày 26/10. Campuchia cho biết đã gửi thông báo thứ hai tới Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để Thái Lan chấm dứt ngay các hành động thù địch và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Quân nhân Thái Lan bị thương trong vụ đụng độ ở biên giới với Campuchia ngày 7/12 được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sisaket. Ảnh: AP

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên sau đó ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thanh Danh (Theo Reuters, Nation, Khmer Times)