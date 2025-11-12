Thái Lan tuyên bố không đàm phán tiếp với Campuchia

Thủ tướng Anutin tuyên bố Thái Lan sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Campuchia, cho hay không ngại sức ép thuế quan từ Mỹ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay nói rằng Campuchia đã bỏ lỡ cơ hội tái thiết hòa bình khi không tuân thủ tuyên bố chung giữa hai nước và vẫn gài mìn dọc khu vực biên giới.

Thủ tướng Anutin cho biết thêm việc Campuchia "không tôn trọng thỏa thuận hòa bình" đã gây khó khăn cho giới lãnh đạo quân sự Thái Lan trong việc nối lại đàm phán với những người đồng cấp Campuchia.

"Việc Campuchia liên tục vi phạm thỏa thuận hòa bình khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc 'làm theo cách của tôi'", ông Anutin nói, đề cập đến quyết định không tiếp tục đàm phán với Campuchia về vấn đề biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố chính phủ của ông sẽ đặt lợi ích quốc gia và an toàn công cộng lên trên các mối lo ngại về thương mại, ngay cả khi Mỹ có tăng thuế với hàng hóa Thái Lan.

"Tôi không còn bận tâm đến các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan nữa. Nếu chúng ta không thể bán hàng hóa cho nước này, chúng ta sẽ chuyển sang các quốc gia khác. Khu vực tư nhân phải cùng hợp tác. Làm sao chúng ta có thể trao tương lai của mình vào tay một quốc gia khác?", ông nói.

Thủ tướng Anutin cho rằng nếu mức thuế của Mỹ với hàng hóa Thái Lan tăng lên 100%, người chịu thiệt chính là khách hàng ở Mỹ. Ông cũng cam kết hỗ trợ các ngành công nghiệp nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại.

Ông Anutin xác nhận Bộ Ngoại giao Thái Lan đang trong quá trình thông báo chính thức tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng thỏa thuận hòa bình với Campuchia đã bị đình chỉ. Ông nói thêm chính phủ đã thiết lập kế hoạch tác chiến để bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng không thể tiết lộ chi tiết.

Campuchia chưa bình luận về tuyên bố của ông Anutin.

Campuchia - Thái Lan ngày 16/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Bangkok hôm 10/11 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận, cáo buộc Phnom Penh không tuân thủ, vẫn gài mìn mới tại khu vực biên giới, khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương.

Bộ Ngoại giao Campuchia sau đó cho biết thỏa thuận hòa bình với Thái Lan, được Thủ tướng hai nước ký kết, có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia, là bước tiến lớn hướng tới hòa bình lâu dài dọc biên giới.

"Chính phủ Campuchia kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã gài mìn mới tại biên giới", tuyên bố cho hay, thêm rằng hầu hết bãi mìn trong khu vực là tàn tích từ cuộc xung đột ở Campuchia vào những năm 1970, 1980.

Căng thẳng song phương leo thang hôm nay khi hai nước cáo buộc đối phương nổ súng ở khu vực biên giới.

Ngọc Ánh (Theo Thai Nation, Bangkok Post, Thai Examiner)