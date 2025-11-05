Thái Lan tuyên bố 'không có ngoại lệ' trong chống tội phạm lừa đảo

Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo mà "không có ngoại lệ", bất kể nghi phạm có ảnh hưởng đến mức nào.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 4/11 phát biểu trước Hội nghị Cảnh sát ASEAN lần thứ 43 (ASEANAPOL) rằng mọi hành vi liên quan tội phạm mạng và lừa đảo tại Thái Lan đều sẽ bị điều tra và xử lý.

Chính phủ Thái Lan sẽ không miễn trừ điều tra cho bất kỳ cá nhân nào, dù họ có sức ảnh hưởng hay vị thế chính trị ra sao, nếu họ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, ông nhấn mạnh.

Ông Anutin cho hay đã họp với Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, lãnh đạo Cục Chống rửa tiền và Bộ trưởng Tư pháp để theo dõi, thu thập chứng cứ liên quan các cáo buộc người có ảnh hưởng và chính trị gia dính líu mạng lưới lừa đảo, bảo đảm "không có ngoại lệ".

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/9. Ảnh: Reuters

Ông nói Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để tăng cường năng lực phòng chống tội phạm xuyên biên giới, coi cuộc chiến này là ưu tiên quốc gia và sẽ triển khai quyết liệt.

"Sẽ không có quốc gia nào dung túng cho những hành vi tội phạm như vậy", ông tuyên bố, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm giảm thiểu thiệt hại từ loại hình tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Anutin cho biết các lực lượng chức năng đang mở nhiều chiến dịch siết kiểm soát và truy quét tội phạm, trong đó có điểm nóng giáp khu KK Park của Myanmar. Nhiều tài sản đã bị tịch thu và các vụ án đang được điều tra toàn diện để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông Anutin cũng tiết lộ Thái Lan và Campuchia đang hợp tác song phương để đẩy mạnh các biện pháp chống lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapon Naowarat cùng ngày cho biết các điều tra viên chưa phát hiện bằng chứng phạm tội liên quan 7 chính trị gia bị nghi ngờ dính líu mạng lưới lừa đảo trực tuyến. "Tuy nhiên, một số trường hợp khác đang bị xem xét đã cho thấy dấu hiệu sai phạm", ông nói trong cuộc họp báo.

Bộ Tư pháp Thái Lan đang phối hợp với cảnh sát để xác minh thông tin, trong đó có một chính trị gia tên Chor. Ông Rutthapon nói nhóm điều tra đang rà soát hồ sơ, thu thập chứng cứ và đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm minh bạch, không chịu bất kỳ sức ép chính trị nào.

Thanh Danh (Theo Nation, Bangkok Post)