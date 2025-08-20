Thái Lan tuyên bố có bằng chứng 'lính Campuchia gài mìn ở biên giới'

Quân đội Thái Lan cho hay đã phát hiện điện thoại bị bỏ lại ở khu vực biên giới, trong đó có hình ảnh được cho là quân nhân Campuchia chôn mìn.

Quân đội Thái Lan ngày 19/8 cho biết đơn vị rà phá bom mìn thuộc hải quân đã tìm thấy và thu giữ một điện thoại di động bị bỏ lại gần khu vực biên giới tỉnh Si Sa Ket, bên trong có nhiều video, ảnh và đoạn ghi âm được cho là bằng chứng binh sĩ Campuchia bí mật triển khai mìn chống bộ binh PMN-2.

"Dữ liệu kỹ thuật số gồm hình ảnh và video với mốc thời gian chính xác là bằng chứng không thể chối cãi về hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, sử dụng mìn chống bộ binh trái luật", quân đội Thái Lan bình luận.

Hình ảnh được cho là quân nhân Campuchia chôn mìn ở biên giới, được quân đội Thái Lan thu thập từ điện thoại bị bỏ quên ở khu vực Phu Ma Kia, tỉnh Si Sa Ket. Ảnh: BQP Thái Lan

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich hôm nay tuyên bố Bangkok sẽ sớm gửi toàn bộ video, hình ảnh và ghi âm từ chiếc điện thoại tới Ban thư ký Công ước Ottawa về Cấm sử dụng Mìn chống bộ binh (APMBC) ở Geneva, Thụy Sĩ, thay vì chờ hội nghị thường niên cuối năm. Đại sứ Thái Lan tại Geneva sẽ trực tiếp trình hồ sơ cho cơ quan điều hành Công ước.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng liên hệ trực tiếp Nhật Bản, nước đang giữ chức Chủ tịch Hội nghị Các nước thành viên Công ước Ottawa, đề nghị xem xét cáo buộc Campuchia vi phạm quy định cấm sử dụng mìn chống bộ binh.

Người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona cùng ngày tuyên bố các cáo buộc nhằm đổ lỗi cho Phnom Penh là "không hiệu quả và vô căn cứ". Ông nhấn mạnh lập trường của chính phủ và nhân dân Campuchia là tìm kiếm hòa bình, và "cộng đồng quốc tế đã hiểu rõ thông điệp này khi toàn thể người dân Campuchia đều khẳng định chúng tôi muốn hòa bình".

Ông Pen Bona cho rằng Thái Lan đang tìm cách lợi dụng vấn đề mìn còn sót lại ở biên giới để tự coi mình là nạn nhân, trong khi người dân Campuchia "mới thực sự là nạn nhân khi từng phải hứng chịu bom đạn hạng nặng từ máy bay F-16, trong đó có bom MK-84, MK-82 và nhiều loại bom chùm".

Hình ảnh hai người mặc quân phục Campuchia đang chôn mìn chống bộ binh, được lưu trong điện thoại mà quân đội Thái Lan tìm thấy ở biên giới ngày 19/8. Ảnh: BQP Thái Lan

Trước phản bác từ Phnom Penh rằng các đoạn video, hình ảnh trên do Thái Lan dàn dựng, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Nattapon khẳng định sẽ "đáp trả bằng sự thật", nhấn mạnh "hòa bình chỉ đến từ sự thật".

Ông Nattapon cho rằng chính phủ Campuchia có thể thật sự mong muốn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn được hai bên nhất trí tại Malaysia ngày 28/7, nhưng ông lo ngại một số quân nhân Campuchia ở khu vực biên giới "thiếu kỷ luật". Ông cảnh báo Thái Lan sẽ "có phản ứng tương xứng" nếu thỏa thuận ngừng bắn không được tôn trọng.

Quân đội Thái Lan cho biết 13 binh sĩ nước này đã trúng mìn ở biên giới từ giữa tháng 7 đến nay, sự việc mới nhất xảy ra ngày 12/8, khi binh sĩ tuần tra trên tuyến đường vốn được xác định là đã dọn sạch bom mìn.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp từ sáng 24/7. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới.

Thanh Danh (Theo Bangkok Post, Nation, Fresh News)