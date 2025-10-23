Thái Lan truy lùng tài sản của ông trùm Chen Zhi

Hạ viện Thái Lan mở cuộc điều tra tài sản của doanh nhân Chen Zhi tại nước này, sau khi Mỹ và Anh cáo buộc ông đứng sau mạng lưới lừa đảo quốc tế.

Nghị sĩ Danuphorn Punnakanta thuộc đảng Pheu Thai, Chủ tịch Ủy ban Chống rửa tiền và Tội phạm ma túy của Hạ viện Thái Lan, ngày 22/10 nhận định doanh nhân Chen Zhi nhiều khả năng có tài sản tại Thái Lan, bên cạnh những tài sản đã bị phong tỏa bởi chính phủ Mỹ và Anh.

Ủy ban đã mời đại diện từ Cục Chống rửa tiền (AMLO), Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp và Interpol cung cấp thông tin để lần theo dấu vết tài chính của Chen, bao gồm khả năng có chính trị gia dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

"Nếu phát hiện Chen Zhi có tài sản ở Thái Lan, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo chính phủ để hành động, tránh việc tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài", ông nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra không mang động cơ chính trị.

Nghị sĩ Danuphorn Punnakanta họp báo ngày 22/10 tại Bangkok. Ảnh: Nation

Chen Zhi, nhà sáng lập 37 tuổi của tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia, bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Prince là tổ chức bình phong để Chen điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sử dụng lao động cưỡng ép và tham gia buôn người.

Chen đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin của Chen, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.

Ông Danuphorn nói thêm rằng nhiều thông tin mật đã được gửi đến ủy ban cho thấy có mối liên hệ tài chính giữa Chen và một số cá nhân tại Thái Lan. Một cựu tổng thư ký AMLO được mời làm cố vấn nhằm hỗ trợ truy vết dòng tiền.

Ông tiết lộ ủy ban đã phối hợp với nghị sĩ Rangsiman Rome, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, trong phiên họp tuần này. Các nghị sĩ cho rằng vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, nên cần làm rõ đến cùng. Dù ủy ban không có thẩm quyền hành pháp, họ sẽ sớm gửi kết quả điều tra độc lập cho chính phủ.

"Mỹ và Anh đã hành động rất nhanh. Chúng ta ở gần hơn, nhưng lại chậm hơn", ông nói, nêu thêm hoài nghi rằng Thái Lan có thể đã trở thành điểm trung chuyển rửa tiền cho Chen do vị trí địa lý thuận lợi.

Chen Zhi trong bức ảnh đăng năm 2021. Ảnh: Prince Holding

Ngoài ra, ủy ban cũng đang giám sát hoạt động xuất khẩu vàng quy mô lớn từ Thái Lan sang Campuchia, với nghi vấn đây là một trong các hình thức hợp pháp hóa dòng tiền phạm pháp.

Dù nhiều giao dịch có vẻ là thương mại thông thường, khối lượng xuất khẩu bất thường khiến giới chức nghi ngờ có hoạt động chuyển đổi và rửa tiền, trong đó tiền bất hợp pháp được quy đổi thành vàng trước khi chuyển ra nước ngoài.

Tổng cục Chống rửa tiền và Hiệp hội Kinh doanh vàng Thái Lan đã được triệu tập để cung cấp dữ liệu về các lô vàng, trong khi báo cáo sơ bộ cho thấy Thái Lan hiện đứng thứ hai thế giới sau Thụy Sĩ về lượng vàng luân chuyển, với phần lớn được tái xuất sang Campuchia.

Bộ Tư pháp Thái Lan cũng mở cuộc điều tra song song đối với công ty Prince International có trụ sở tại Thái Lan, bị nghi liên quan đến Prince Holding Group của Chen. Bộ trưởng Tư pháp Rutthapon Naowarat cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã giao cơ quan này chỉ đạo chiến dịch phối hợp chống các đường dây lừa đảo và rửa tiền.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã thành lập ủy ban xác minh và đang rà soát hồ sơ đăng ký, cơ cấu hoạt động của Prince International, đồng thời phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để xác minh mối liên hệ với Prince Group. Rutthapon khẳng định nếu có bằng chứng rõ ràng, mọi cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Ông cũng kêu gọi công chúng và truyền thông cung cấp thêm thông tin xác thực về các hoạt động nghi ngờ, nhấn mạnh rằng các đường dây lừa đảo và rửa tiền là "mối đe dọa quốc gia".

Thanh Danh (Theo Nation)