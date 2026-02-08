Cử tri Thái Lan bỏ phiếu để bầu 500 nghị sĩ và tiến tới thành lập chính phủ mới, sau khi nước này thay 3 thủ tướng trong 2 năm.

Khoảng 53 triệu công dân Thái Lan hôm nay tham gia tổng tuyển cử và bỏ phiếu tại 100.000 điểm ở thủ đô Bangkok cùng 76 tỉnh thành, với kinh tế và xung đột biên giới với Campuchia là hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất.

Trong cuộc tổng tuyển cử, người dân sẽ bầu 500 nghị sĩ, trong đó 400 ghế được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử địa phương, 100 ghế còn lại được phân bổ cho các đảng dựa theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc. Mỗi đảng được quyền đề cử tối đa ba ứng viên thủ tướng.

Quốc hội khóa mới phải bắt đầu làm việc trong vòng 15 ngày sau khi có kết quả chính thức, nhằm bầu ra chủ tịch và bỏ phiếu chọn tân thủ tướng.

Quá trình bỏ phiếu kết thúc lúc 17h, kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tối muộn. Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Sawaeng Boonmee cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80-90%, cao hơn mức 75% trong cuộc bầu cử năm 2023.

Người dân Thái Lan đi bỏ phiếu tại Bangkok ngày 8/2. Ảnh: AFP

Ba đảng lớn là Nhân dân, Bhumjaithai và Pheu Thai đều dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khó đảng nào giành được chiến thắng tuyệt đối và nhiều khả năng họ sẽ phải thành lập chính phủ liên minh. Giới quan sát đang theo dõi ai sẽ là người đứng ra lãnh đạo chính quyền mới và những đảng nào sẽ tham gia liên minh này.

Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul hồi tháng 12/2025 thông báo giải tán quốc hội, do căng thẳng với đảng Nhân dân đối lập về sửa đổi hiến pháp, khiến chính phủ không thể tiếp tục điều hành đất nước.

Ông Anutin, lãnh đạo đảng bảo thủ Bhumjaithai, nhậm chức hồi tháng 9/2025, sau khi người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai bị phế truất vì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức công vụ. Ông là người thứ ba giữ chức vụ Thủ tướng Thái Lan kể từ tháng 8/2023.

Trong số những người bỏ phiếu ở Bangkok có Thanraphat Netsumrit, nhân viên văn phòng. "Tôi bỏ phiếu vì mong muốn người đủ năng lực sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước, vì bây giờ đất nước đang hỗn loạn", cô nói.

"Tôi hy vọng sẽ có một thủ tướng mới, người lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và có năng lực cải thiện đời sống người dân, bởi chi phí sinh hoạt đang ở mức đắt đỏ chưa từng có", Lavitra Jiraongart, y tá tại Bangkok, cho hay.

Hồng Hạnh (Theo Straits Times)