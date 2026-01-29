Thái Lan tiêm thuốc tránh thai cho voi rừng

Giới chức bảo tồn động vật Thái Lan lần đầu tiêm thuốc tránh thai cho voi hoang dã, nhằm kiểm soát đà tăng số lượng quần thể voi, tránh nguy cơ xung đột với người.

Giới chức quản lý động vật hoang dã cùng nhóm thú y hồi đầu tuần tiêm thuốc tránh thai cho ba con voi cái ở tỉnh Trat, đông nam Thái Lan, ông Sukhee Boonsang, quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Bảo tồn Động vật Hoang dã, thông báo ngày 28/1.

Ông giải thích mục tiêu là quản lý quần thể voi. Tỷ lệ sinh của voi tại 5 tỉnh miền đông Thái Lan tăng khoảng 8% mỗi năm, so với 3% ở các vùng khác.

"Nếu xu hướng này tiếp diễn về lâu dài sẽ gây nhiều xung đột giữa con người và voi hơn", ông nói.

Voi tại Công viên Thiên nhiên Voi, tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo của văn phòng bảo tồn, lực lượng chức năng và các bác sĩ thú y đã dùng súng bắn mũi tiêm để ngừa thai cho ba cá thể voi, không gây mê.

Ba con voi đã được kiểm tra dấu hiệu nhiễm trùng, sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường và sẽ được theo dõi, xét nghiệm máu định kỳ mỗi 6 tháng. Loại thuốc tránh thai này trước đây được thử nghiệm trên 7 con voi nuôi nhốt tại Chiang Mai hai năm trước.

Ông Sukhee cho biết văn phòng sẽ tiến hành tiêm thêm 15 liều khác cho các đàn voi khác trong mùa mưa năm nay.

Số lượng voi hoang dã tại Thái Lan tăng từ 334 con vào năm 2015 lên gần 800 con vào năm 2025, bên cạnh hàng nghìn cá thể nuôi nhốt. Voi châu Á là loài vật biểu tượng của nước này, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào nhóm nguy cấp trên phạm vi toàn cầu.

Xung đột giữa người và voi đã khiến hơn 100 con voi, gần 200 người chết kể từ năm 2012.

Đức Trung (Theo AFP, Bangkok Post, AP)