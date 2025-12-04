Thái Lan tịch thu hơn 300 triệu USD tài sản liên quan mạng lưới lừa đảo

Thái Lan thông báo tịch thu số tài sản trị giá hơn 300 triệu USD liên quan đến mạng lưới điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.

Thông báo được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đưa ra ngày 3/12 sau khi giới chức trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ nhắm vào tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia cùng mạng lưới kinh doanh toàn cầu của tập đoàn này bằng các lệnh tịch thu và đóng băng tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Ông Anutin cho biết những đối tượng lừa đảo bị cơ quan điều tra nhắm đến gồm Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding Group, một công dân Campuchia và hai công dân Thái lan.

Mỹ hồi tháng 10 cáo buộc Chen Zhi là người đứng sau điều hành các trại lao động cưỡng bức chuyên thực hiện những vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

"Cần đưa tất cả những người chịu trách nhiệm ra công lý theo pháp luật", Thủ tướng Thái Lan nói.

Xe sang bị thu giữ trong chiến dịch trấn áp mạng lưới lừa đảo của Thái Lan liên quan đến hai công dân nước này. Ảnh: Khaosod

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) hôm 2/12 tuyên bố đã tịch thu khoảng 100 tài sản thuộc về Chen, trị giá khoảng 11,7 triệu USD, gồm đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ và trang sức.

Giới chức cũng tịch thu số tài sản trị giá gần 15 triệu USD từ ông trùm casino Campuchia Kok An, người bị cáo buộc đứng đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dọc biên giới với Thái Lan.

Khoảng 290 triệu USD tài sản được tịch thu từ hai công dân Thái Lan bị nghi ngờ có liên hệ tới các hoạt động lừa đảo.

Thủ tướng Anutin không nêu rõ những vụ tịch thu này diễn ra vào thời điểm nào.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp báo về chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia tại Bangkok ngày 3/12. Ảnh: Khaosod

Các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ khắp Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào người dùng Internet trên khắp thế giới. Một số nhân viên tại các trung tâm lừa đảo tự nguyện tham gia, song số khác bị bán đến đây, bị tra tấn, giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt cùng cực.

Anh cũng đã đóng băng các tài sản kinh doanh và bất động sản ở London trị giá hơn 130 triệu USD có liên quan đến mạng lưới của Chen, trong khi Đài Loan, Singapore và Hong Kong, mỗi nơi đều thực hiện những vụ tịch thu với giá trị lên tới 350 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ gọi tập đoàn Prince là "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á" và tịch thu khoảng 15 tỷ USD Bitcoin mà Mỹ cáo buộc là tiền thu lợi bất chính từ mạng lưới lừa đảo của công ty này. Prince phủ nhận mọi cáo buộc.

Vũ Hoàng (Theo AFP)