Thái Lan tịch thu hàng loạt tài sản của tài phiệt Campuchia

Cảnh sát Thái Lan khám xét 36 địa điểm, thu giữ loạt tài sản liên quan doanh nhân Campuchia Ly Yong Phat vì nghi dính líu mạng lưới lừa đảo.

Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) của cảnh sát Thái Lan và Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) ngày 9/11 tiến hành loạt đột kích tại 36 địa điểm ở thủ đô Bangkok và tỉnh Trat, thu giữ tài sản và phong tỏa tài khoản ngân hàng với tổng trị giá hơn 90 triệu baht (hơn 2,7 triệu USD) liên quan đến doanh nhân Ly Yong Phat.

Ông Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn có tên tiếng Thái là Phat Suphapha, sinh tại tỉnh Koh Kong, Campuchia, trong một gia đình gốc Hoa và Thái. Ông mang quốc tịch Campuchia nhưng từng có thẻ căn cước Thái Lan do có thời gian định cư tại tỉnh Trat. Ngày 24/10, Thủ tướng Anutin ký lệnh thu hồi quốc tịch Thái của tài phiệt Campuchia theo Luật Quốc tịch 1965, viện dẫn hành vi đe dọa an ninh và trật tự công cộng.

Cảnh sát Thái Lan lục soát một địa điểm liên quan tài phiệt Campuchia Ly Yong Phat. Ảnh: Nation

Cuộc truy quét là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Giới chức Thái Lan nghi ngờ ông Ly Yong Phat và các cộng sự tham gia hệ thống chia lợi nhuận, rửa tiền tinh vi. Cảnh sát đồng thời phát lệnh bắt giữ 5 người, gồm Ly Yong Phat, cố vấn thân cận Chokchai Suphapha và ba công dân Trung Quốc.

Ông Ly Yong Phat sở hữu hàng loạt dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên diện tích hơn 160 ha tại khu Cham Yeam của Campuchia, đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan, từ năm 1993.

Tập đoàn LYP do ông Ly Yong Phat sáng lập sau đó mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất đường, phát điện và du lịch. Một số khu nghỉ dưỡng như O-Smach Resort, Garden City Hotel hay Phnom Penh Hotel từng bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách liên quan trung tâm lừa đảo trực tuyến, nghi hỗ trợ rửa tiền và dính líu hoạt động buôn người, cưỡng ép lao động.

Ông Ly Yong Phat dự sự kiện tại Phnom Penh, Campuchia, năm 2024. Ảnh: Kampucheathmey

Cuộc điều tra mới của AMLO và CCIB cho thấy các cơ sở thuộc hệ thống LYP tại biên giới Thái Lan - Campuchia có liên quan đến dòng tiền từ những mạng lưới lừa đảo này. AMLO hôm 22/10 cũng tịch thu một loạt tài sản trị giá 70 triệu baht liên quan ông Ly.

Giới chức Campuchia chưa bình luận về động thái của Bangkok.

Hồi tháng 9/2024, khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ông Ly vào danh sách trừng phạt, Bộ Ngoại giao Campuchia đã tuyên bố "lấy làm tiếc" về lệnh trừng phạt "mang động cơ chính trị".

Cơ quan này cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần thượng tôn pháp luật và các quy tắc cơ bản trong quan hệ song phương, trong đó có nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền và không can thiệp nội bộ.

