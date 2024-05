Thái Lan thúc đẩy du lịch tránh nóng

Thái Lan thúc đẩy các sản phẩm du lịch có thể thực hiện vào sáng sớm hoặc đêm muộn như chèo thuyền, ngắm sao để khắc phục tình trạng thất thu do nắng nóng.

Các điểm du lịch ngoài trời tại Thái Lan đang bị ảnh hưởng do nắng nóng kéo dài khiến du khách chỉ muốn ở trong khách sạn. Somradee Chitchong, Phó Giám đốc Tiếp thị nội địa, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết thời tiết khắc nghiệt khiến mọi người ngại đi du lịch, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người cũng tránh đến những nơi như đền, chùa và tập trung đến nơi mát mẻ như thác nước.

Để giải quyết tình hình, TAT đã thúc đẩy các sản phẩm du lịch thu hút khách tham gia vào sáng sớm và tối để tránh nóng như chạy bộ, chèo thuyền, ngắm sao. Họ cũng lên kế hoạch cải thiện tình trạng buôn bán ế ẩm trong mùa mưa, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và Đông Bắc nhằm bù đắp những tổn thất do ô nhiễm môi trường đang kéo dài hơn dự kiến tại đây.

Người dân che ô khi ra đường tại Bangkok, Thái Lan hồi cuối tháng 4. Ảnh: EFE

Wuthichai Luangamornlert, CEO của Siam Park City Group, nhà điều hành công viên Siam Amazing Park tại Bangkok, cho biết nắng nóng khiến lượng khách đến vui chơi trong tuần này giảm 5-10%. Nhiệt độ trung bình tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến kinh doanh du lịch đình trệ. Trong thời gian diễn ra lễ hội Songkran (11-14/4), lượng khách đến công viên thấp hơn 10% so với cùng kỳ 2023.

Chi tiêu của khách cũng giảm 10% do lo ngại về nền kinh tế ảm đảm của năm nay và phí sinh hoạt tăng đột biến, đặc biệt là hóa đơn tiền điện. Khách nội địa thắt chặt ngân sách cho đồ ăn, thức uống khi đi du lịch. Nhiều người chọn trung tâm mua sắm có điều hòa để đến giải trí vào cuối tuần thay vì ghé công viên nước. Lý do chính cũng vì thời tiết quá nóng vào ban ngày.

Các nhà khai thác du lịch đang gặp thách thức khi chi phí hoạt động tăng 10-20% kể từ đầu năm, chủ yếu là chi phí năng lượng và nhân công. Không phải mọi đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch có đủ vốn để tồn tại trong thời kỳ khó khăn này. Nhiều cơ sở không thể tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng để duy trì, không ít nhà khai thác du lịch phải vật lộn với lãi suất cao trong khi thu nhập giảm.

Mới đầu hè nhưng nhiệt độ ở Thái Lan trong nửa đầu tháng 5 được dự báo thường xuyên ở mức 38-40 độ C, nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 độ C. Không riêng Thái Lan, nhiều khu vực ở Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, buộc hàng triệu trẻ em phải ở nhà khi các trường học đóng cửa. Giới chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng như vậy sẽ xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu. Hiện tượng El Nino cũng khiến thời tiết năm nay nóng bất thường.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)