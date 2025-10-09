Thái Lan thắng vẫn tụt bậc ở vòng loại cuối Asian Cup 2027

Thái LanThái Lan thắng Đài Loan 2-0 ở lượt ba tối 9/10, nhưng tụt xuống thứ ba bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027.

* Ghi bàn: Seksan 51’, Chanathip 78’.

Chiến thắng giúp Thái Lan có 6 điểm, nhưng tụt từ thứ hai xuống thứ ba bảng đấu D. Điều này xảy đến khi Sri Lanka bất ngờ hạ Turkmenistan 1-0 ở trận đấu sớm, dẫn đến ba đội có cùng 6 điểm.

Tiêu chí phân bậc được xét đến sau điểm số ở vòng loại này là hiệu số đối đầu. Ở hai lượt trước, Turkmenistan thắng Thái Lan 3-1, còn Thái Lan thắng Sri Lanka 1-0. Ba đội có cùng ba điểm, nhưng đội bóng Đông Nam Á có hiệu số -1 nên xếp sau, Sri Lanka 0 và Turkmenistan +1.

Bảng D Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Turkmenistan 3 2 0 1 5 3 +2 6 2 Sri Lanka 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Thái Lan 3 2 0 1 4 3 +1 6 4 Đài Loan 3 0 0 3 2 7 -5 0

Trên sân nhà Rajamangala hôm nay, Thái Lan hừng hực khí thế khi tiếp Đài Loan – đối thủ bị xem là yếu nhất bảng. Dù vậy, chủ nhà phải đợi đến phút 30 mới có pha hãm thành đáng chú ý khi Jaroensak Wonggorn sút xa vọt xà trong gang tấc. Sau đó, họ còn tổn thất lực lượng khi Wonggorn chấn thương phải nhường chỗ cho Seksan Ratree.

Trước khi hiệp một khép lại, Thái Lan lại bỏ lỡ khi những cú dứt điểm của Ben Davis và Thitiphan Puangchan chệch khung thành.

Dù được chơi bóng thoải mái khi đối thủ gần như không thể thiết lập tấn công, Thái Lan lại tổn thất do trung vệ Jonathan Khemdee không thể tiếp tục thi đấu với vết đau ở chân.

Chanathip Songkrasin (số 18) và Seksan Ratree (số 17) ghi bàn giúp Thái Lan hạ Đài Loan 2-0 ở lượt ba bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 9/10/2025. Ảnh: FAT

Đến phút 51, Thái Lan cũng mở tỷ số với cú đánh đầu vào góc trái của Seksan. Phút 78, từ quả phạt ở giữa sân, hàng phòng ngự Đài Loan phá bóng không tốt. Saringkan Promsupa đánh đầu vào giữa vòng cấm, để Chanathip vô-lê chân phải. Bóng đi đập đất xuyên qua rừng người vào góc trái khiến thủ môn Huang Chiu-lin bó tay.

Đội trưởng Thái Lan chạy về cột cờ góc ăn mừng theo kiểu "night, night". Một kiểu ăn mừng được cho bắt nguồn từ ngôi sao bóng rổ Mỹ Steph Curry, nhằm ám chỉ anh đã khiến đối thủ đi vào giấc ngủ hay thua trận.

Dù tụt bậc, đây vẫn là kết quả đáng mừng hơn đáng lo với người Thái, sau khi bất ngờ thua đối thủ yếu hơn Turkmenistan trên sân cỏ nhân tạo vào tháng 6. Trong khi đó, Sri Lanka, đứng thứ 197 FIFA, tiếp tục tạo nên bất ngờ khi hạ gục đối thủ xếp trên 57 bậc, sau khi chỉ thua sát nút Thái Lan.

Sự trỗi dậy của Sri Lanka đến từ việc nhập tịch nhiều cầu thủ mang dòng máu lai có gốc từ châu Âu. Họ lột xác hoàn toàn và có mặt tại vòng loại cuối này nhờ đánh bại Campuchia ở vòng play-off. Trong khi đó, Đài Loan khó còn cơ hội cạnh tranh tại bảng này.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Patiwat Khammai, Apisit Sorada, Nattapong Sayriya, Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson, Thitiphan Puangchan, Weerathep Pomphan, Ben Davis, Chanathip Songkrasin, Jaroensak Wonggorn, Supachok Sarachat

Đài Loan: Huang Chiu-lin, Christopher Tiao, Wei Pei-lun, Huang Tzu-ming, Fong Shao-chi, Chao Ming-hsiu, Tsai Meng-cheng, Yao Ko-chi, Chen Chao-an, Jhon Benchy Estama.

Hiếu Lương