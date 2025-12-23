Thái Lan tập kích hai 'trung tâm lừa đảo' ở biên giới Campuchia

Quân đội Thái Lan tấn công hai tòa nhà bị cáo buộc là trung tâm lừa đảo ở thành phố biên giới Poipet, với lý do lính bắn tỉa Campuchia ẩn nấp ở cơ sở này.

Bộ tư lệnh Quân khu 1 của Thái Lan cho biết Lực lượng Đặc nhiệm Burapha chiều 22/12 đã tấn công hai tòa nhà nằm ở vị trí chiến lược tại thành phố Poipet, thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia. Họ tuyên bố đây là hai trung tâm lừa đảo trực tuyến và lính bắn tỉa Campuchia đã sử dụng chúng để ngắm bắn về phía lãnh thổ Thái Lan.

Quân khu 1 Thái Lan cho biết hai tòa nhà được trang bị hệ thống chống drone phức tạp, được thiết kế để đối phó với hoạt động trinh sát trên không bằng máy bay không người lái.

Sau khi bị Thái Lan tập kích bằng đạn pháo, các nhóm lừa đảo đã bỏ chạy khỏi hai tòa nhà, lực lượng này cho hay.

Thái Lan tấn công, phá hủy hai trung tâm lừa đảo ở Campuchia Quân đội Thái Lan tấn công hai tòa nhà ở Poipet, Campuchia. Video: Quân khu 1 Thái Lan

Quân khu 1 tuyên bố chiến dịch này là biện pháp phòng thủ cần thiết, nhắm vào các mục tiêu quân sự nhằm "loại bỏ các mối đe dọa an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn cho công dân dọc biên giới".

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo thành phố Poipet và nhiều vị trí trọng yếu trên toàn tỉnh Banteay Meanchey bắt đầu hứng pháo kích dữ dội kết hợp tấn công trên bộ từ sáng đến khoảng 15h hôm qua.

Hai tòa nhà ở Poipet trước khi bị tấn công ngày 22/12. Ảnh: Quân khu 1 Thái Lan

Người nước ngoài trong nhiều tòa nhà ở khu vực đã treo cờ nước mình lên trên nóc để tránh bị quân đội Thái Lan nhắm mục tiêu, báo KhmerTimes của Campuchia cho hay.

Quân đội Campuchia tuyên bố vẫn giữ vững vị trí và đẩy lùi các cuộc tấn công của Thái Lan ở Banteay Meanchey. Lực lượng Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát vào ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng.

Đợt giao tranh đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới. Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia cần ngừng bắn trước.

Vị trí tỉnh Banteay Meanchey và các tỉnh giáp Thái Lan của Campuchia. Đồ họa: BBC

Đức Trung (Theo Bangkok Post, National, Khmer Times)