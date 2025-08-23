Thái Lan sẽ tặng 200.000 vé máy bay nội địa để hút khách quốc tế

Thái Lan dự kiến tặng vé máy bay nội địa cho 200.000 khách quốc tế nhằm kích cầu du lịch trong ba tháng tới.

Chính phủ Thái Lan đang xem xét chương trình khuyến mãi đặc biệt nhằm thu hút du khách, trong bối cảnh lượng khách quốc tế năm 2025 được dự báo giảm xuống còn 33 triệu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu 39 triệu lượt.

Theo kế hoạch, khoảng 200.000 khách quốc tế khi đặt vé máy bay trực tiếp qua hãng hàng không hoặc công ty lữ hành sẽ được tặng một chuyến bay nội địa khứ hồi miễn phí, kèm 20 kg hành lý ký gửi. Chương trình mang tên "Buy International, Free Thailand Domestic Flights" (mua vé quốc tế, được tặng vé nội địa), dự kiến áp dụng từ tháng 9 đến tháng 11 nếu được nội các phê duyệt).

Thái Lan dự kiến tặng vé khứ hồi nội địa cho khách quốc tế, nhằm hút khách đến các khu vực ít nổi tiếng. Ảnh: Connieft hardenia

Mỗi vé được chính phủ trợ giá tối đa 3.500 baht (108 USD). Sáu hãng hàng không lớn gồm Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet đã đồng ý tham gia. Nhà chức trách kỳ vọng chương trình mang lại doanh thu khoảng 8,8 tỷ baht (272 triệu USD) từ ngân sách bỏ ra ban đầu 700 triệu baht (21,6 triệu USD).

Động thái này nhằm khuyến khích du khách khám phá những điểm đến ngoài Bangkok, Phuket hay Chiang Mai, hướng đến các tỉnh ít được biết đến nhưng giàu giá trị văn hóa và cảnh quan. Chương trình áp dụng cho khách nhập cảnh bằng đường hàng không và không dành cho vé đặt trước thời điểm triển khai.

Ngành du lịch - vốn là trụ cột kinh tế của Thái Lan - vẫn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch. Năm 2019, nước này đón gần 40 triệu khách quốc tế. Tính đến nay, Thái Lan ghi nhận 20,8 triệu lượt khách, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Một phần nguyên nhân đến từ lo ngại an ninh sau các vụ bạo lực tại Bangkok và căng thẳng biên giới với Campuchia. Trong khi đó, chiến lược "chất lượng hơn số lượng" của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Ngoài tặng vé máy bay, chính phủ cũng triển khai nhiều biện pháp khác như hoãn thu phí nhập cảnh, nới lỏng thị thực cho khách Trung Quốc, cấp visa cho lao động từ xa, thậm chí cân nhắc xây dựng casino.

Chương trình vé miễn phí được coi là biện pháp táo bạo nhất, song du khách vẫn cần chờ nội các chính thức thông qua trước khi đặt kỳ nghỉ tại Thái Lan.

Anh Minh (Theo Euro News)