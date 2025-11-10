Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã

Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ trùm lừa đảo She Zhijiang về Trung Quốc "trong vòng 90 ngày", sau hơn 3 năm giam giữ.

Tòa phúc thẩm ở Bangkok hôm nay phán quyết giữ nguyên lệnh dẫn độ doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang, 43 tuổi, về nước "trong vòng 90 ngày". She bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo Thông báo đỏ của Interpol.

Giới chức Trung Quốc năm 2012 phát lệnh truy nã She, cáo buộc ông ta điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và đề nghị các nước thành viên Interpol hợp tác truy bắt.

Một tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ She sang Trung Quốc hồi tháng 5/2024, nhưng luật sư của ông ta kháng cáo vì cho rằng lệnh này bất hợp pháp. Vào tháng 10, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết lệnh dẫn độ là hợp pháp.

She sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để "hầu tòa vì tội điều hành sòng bạc bất hợp pháp", tuyên bố của Viện Kiểm soát Thái Lan nêu rõ. Tuyên bố thêm rằng ông trùm này còn bị cáo buộc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng số vốn lưu động hơn 12,63 nghìn tỷ baht (hơn 390 tỷ USD).

Ông trùm lừa đảo She Zhijiang. Ảnh: The Star

She cũng được cho là đã xây dựng và điều hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko ở Myanmar và "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Vào thời điểm bị bắt, She là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 19,5 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar. Doanh nhân She, người mang cả quốc tịch Campuchia, phủ nhận mọi cáo buộc.

Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 9 công ty và các cá nhân liên quan đến Shwe Kokko, với cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Các cơ sở lừa đảo đã bùng nổ ở khu vực biên giới vốn có an ninh lỏng lẻo của Myanmar. Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới đây thông qua các hình thức lừa tình hoặc lừa đảo tuyển dụng, trong khi một số tự nguyện đến làm việc. Đầu tháng này Trung Quốc đã kết án tử hình với 5 người vì liên quan đến băng đảng tội phạm bạo lực và các hoạt động lừa đảo ở khu vực Kokang, Myanmar.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)