Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp

Chính quyền tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, yêu cầu người Campuchia ở khu vực tranh chấp rời đi trước 10/10, cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc với những người không chấp hành.

Chính quyền tỉnh Sa Kaeo ngày 20/9 ra tuyên bố yêu cầu các công dân Campuchia "lấn chiếm khu vực biên giới" mà Thái Lan tuyên bố chủ quyền phải rời khỏi tỉnh này trước ngày 10/10, thời điểm dự kiến diễn ra cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa hai nước.

Người dân Campuchia tụ tập phía sau một rào chắn bằng lốp xe được Thái Lan dựng lên tại khu vực tranh chấp giữa hai nước. Ảnh: Bangkok Post

Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia cũng được yêu cầu tuân thủ tất cả 8 đề xuất mà Thái Lan đệ trình hồi giữa tuần, nếu không, những cuộc đàm phán cấp tỉnh sẽ bị đình chỉ và vấn đề sẽ được chuyển cho ủy ban biên giới giải quyết.

"Tỉnh Sa Kaeo khẳng định sẵn sàng thực hiện hành động pháp lý nghiêm khắc đối với những người Campuchia vi phạm chủ quyền, đánh cắp tài sản chính phủ hoặc gây hại cho các quan chức và công dân Thái Lan", tuyên bố có đoạn.

Tuyên bố trên nhằm đáp lại đề xuất được phía Campuchia đưa ra hôm 17/9, trong cuộc gặp thảo luận về tình hình biên giới giữa ông Oum Reatrey, Thống đốc tỉnh Banteay Meanchey của nước này, và ông Parinya Phothisat, Thống đốc tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Trong cuộc họp, phía Campuchia đề xuất duy trì hiện trạng khu vực phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 giữa hai nước và kết quả từ các cuộc họp sau đó của GBC và Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC).

"Cả hai bên nên kiềm chế làm leo thang tranh chấp, chờ đợi các giải pháp trong tương lai từ Hội đồng Biên giới Chung (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia", tuyên bố từ phía Campuchia cho hay, thêm rằng Thái Lan phải cho phép công dân Campuchia quay trở lại các khu vực tranh chấp và dỡ bỏ hàng rào dây thép gai, lưới che nắng và lốp xe do chính quyền thiết lập.

"Phía Thái Lan không nên lắp đặt thêm hàng rào dây thép gai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, phá hủy nhà cửa và tài sản gần hàng rào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào tại những khu vực mà JBC chưa thống nhất", tuyên bố có đoạn.

Vào cùng ngày hai thống đốc gặp mặt, một cuộc đối đầu bạo lực đã diễn ra tại làng Ban Nong Ya Kaeo thuộc huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo. Lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, đã đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan đối đầu người biểu tình Campuchia khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: Royal Thai Army

Cuộc đụng độ nổ ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia.

Vũ Hoàng (Theo Bangkok Post, Khmer Times, National)