Thái Lan phạt tù chung thân kẻ giết cựu chính trị gia Campuchia

Kẻ bắn chết cựu nghị sĩ đối lập Campuchia tại Bangkok hồi đầu năm đã bị tòa án Thái Lan tuyên án tù chung thân.

"Do bị cáo đã nhận tội, tòa quyết định giảm án xuống mức tù chung thân", thẩm phán Tòa Hình sự ở Bangkok hôm nay tuyên đọc.

Thẩm phán không cung cấp thông tin chi tiết về động cơ của bị cáo hoặc liệu có kẻ chủ mưu hay không.

Ông Lim Kimya, 73 tuổi, cựu nghị sĩ đối lập Campuchia và cũng mang quốc tịch Pháp, bị Ekkalak Pheanoi bắn chết trên con phố đông đúc ở Bangkok vào ngày 7/1, khi ông vừa xuống xe buýt. Nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy, vượt biên sang Campuchia và bị cảnh sát tại nước này bắt. Campuchia sau đó bàn giao Ekkalak cho giới chức Thái Lan.

Ekkalak Pheanoi sau khi bị bắt hồi tháng 1. Ảnh: Khmer Times

Phiên tòa xét xử Ekkalak, cựu lính thủy đánh bộ của Thái Lan, bắt đầu hôm 30/9. Công dân Thái Chakrit Buakhil, người lái xe đưa Ekkalak tới biên giới Campuchia sau vụ nổ súng, cũng bị xét xử.

Tuy nhiên, tòa đã bỏ cáo buộc đối với Chakrit. "Anh ấy chỉ là tài xế và không biết chuyện gì đang xảy ra", luật sư Natchapong Moosakopas của Chakrit nói.

Ông Lim từng là thành viên đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập ở Campuchia. Đảng bị giải tán trước cuộc bầu cử năm 2018 vì cáo buộc có âm mưu phản quốc, điều mà CNPR kiên quyết bác bỏ. Lim Kimya cùng nhiều nghị sĩ đối lập bị cấm tham gia chính trường.

Ông Lim sau đó tới Pháp. Hồi tháng 1, ông tới Bangkok cùng vợ, bà Anne-Marie Lim, và bị Ekkalak bắn chết. Phát biểu trước phiên tòa ngày 30/9, bà Anne-Marie bày tỏ lo ngại chủ mưu thực sự của vụ nổ súng sẽ không bao giờ bị truy cứu trách nhiệm.

Bà Anne-Marie Lim mang di ảnh chồng tới phiên xét xử tại Tòa Hình sự ở Bangkok ngày 30/9. Ảnh: AFP

"Anne-Marie có lẽ hài lòng với phán quyết hôm nay, nhưng bà ấy vẫn đang đặt câu hỏi về người chủ mưu thực sự. Bà ấy mong giới chức điều tra rõ sự việc. Chúng tôi biết các nghi phạm đang ở Campuchia và chính phủ Thái Lan có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình dẫn độ để đưa họ ra trước công lý", luật sư Nadhthasiri Bergman nói với phóng viên bên ngoài tòa án ngày 3/10.

Huyền Lê (Theo AFP)