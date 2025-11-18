Thái Lan phải bước vào trận sinh tử để tranh vé dự Asian Cup 2027

Sri LankaSau khi hạ Sri Lanka 4-0 ở lượt áp chót, Thái Lan phải tiếp tục thắng Turkmenistan trong lượt cuối bảng D mới chắc suất dự Asian Cup 2027.

* Ghi bàn: Thanawat 7’, Soonsup-Bell 65’, Pansa 77’ 90’.

Chiến thắng đậm trước Sri Lanka vào tối 18/11 giúp tân HLV Anthony Hudson vơi bớt áp lực, kể từ khi lên tiếp quản đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, họ chỉ lên ngôi đầu bảng D ít giờ, trước khi bị Turkmenistan tái chiếm.

Ở trận đấu sau đó, đại diện Trung Á hạ Đài Loan 3-1, để có cùng 12 điểm như Thái Lan, nhưng dẫn đầu do hơn hiệu số đối đầu (thắng 3-1 ở lượt đi). Hai đội sẽ quyết đấu tại lượt cuối vào ngày 31/3/2026 trên sân Rajamangala, Thái Lan. Chủ nhà buộc phải thắng, còn Turkmenistan chỉ cần hòa là đi tiếp.

Tiền vệ Thái Lan Thanawat (số 16) mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 trong trận thắng Sri Lanka 4-0 ở lượt năm bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Colombo Racecourse, Sri Lanka ngày 18/11/2025. Ảnh: ThailandNT

Chuyến làm khách trước Sri Lanka được dự báo khó khăn với Thái Lan, đặc biệt sau khi đội đưa HLV Anthony Hudson lên thay Masatada Ishii. Sri Lanka, với nhiều cầu thủ mang dòng máu lai, từng gây khó cho Thái Lan khi thua 0-1 ở lượt đi, và họ cũng quyết thắng trận lượt về hôm nay để níu hy vọng dự Asian Cup 2027.

Trước trận, HLV Abdullah Al Mutairi tuyên bố sẽ đem đến nhiều bất ngờ, còn các cầu thủ vào sân với tinh thần của "những chú sư tử", quyết đánh bại Thái Lan. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Colombo Racecourse chứng kiến chủ nhà bất lực trước đối thủ chơi hợp lý và tận dụng tốt các cơ hội.

Ngay phút thứ 7, Thái Lan đã mở tỷ số. Tiền vệ Thanawat nhận bóng từ biên trái rồi rẽ vào trung lộ, trước khi sút xa mu lai má chân phải uy lực, găm bóng vào góc cao phải khung thành.

Bàn thắng sớm giúp Thái Lan càng dễ đá dưới cơn mưa nhỏ. Họ kiểm soát tốt khu trung tuyến với những cầu thủ có kỹ thuật tốt như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Thanawat và Seksan Ratree. Sri Lanka chỉ tạo ra cơ hội đáng chú ý ở phút 20. Sam Durrant sút xa vào góc thấp trái khiến thủ môn Patiwat Khammai vất vả cản phá, nhưng Dillon De Silva băng vào dads bồi chậm hơn Nattapong Sayriya một nhịp.

Sang hiệp hai, chủ nhà cố gắng tấn công, nhưng tốc độ và sức ép không đủ làm khó các cầu thủ khách. Thái Lan chuyển từ sơ đồ 4-5-1 sang 5-4-1 và bắt đầu tận dụng tốt các pha phản công, đặc biệt khi Supachok Sarachat và tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell vào sân.

Tiền đạo Thái Lan gốc Anh Jude Soonsup-Bell lập cú đúp trong trận thắng Sri Lanka 4-0. Ảnh: ThailandNT

Phút 65, Supachok có bóng trước vòng cấm chếch bên phải, rồi tạt thuận lợi đến cột xa cho Soonsup-Bell đánh đầu đập đất nhân đôi cách biệt. Đến phút 90, tiền đạo từng ăn tập tại Chelsea và Tottenham hoàn tất cú đúp, với cú sút tung nóc lưới từ đường căng ngang ở cánh phải của Nicholas Mickelson. Xen giữa cú đúp này là pha đánh đầu vào góc phải của Pansa Hemviboon thành bàn ở phút 77, cũng từ quả tạt của Mickelson bên cánh phải.

Đội hình xuất phát

Sri Lanka: Kaveesh Fernando, Zahi Addis, Claudio Kammerknecht, Jason Thayaparan, Anujan Rajendram, Adhavan Rajamohan, Garrett Kelly, Leon Perera, Geremi Perera, Dillon De Silva, Sam Durrant

Thái Lan: Patiwat Khammai, Nicholas Mickelson, Pansa Hemviboon, Nattapong Sayriya, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Thanawat, Seksan Ratree, Teerasak Poeiphimai.

Bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Turkmenista 5 4 0 1 10 5 +5 12 2 Thái Lan 5 4 0 1 14 4 +10 12 3 Sri Lanka 5 2 0 3 5 8 -3 6 4 Đài Loan 5 0 0 5 4 16 -12 0

Hiếu Lương