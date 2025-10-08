Thái Lan phá dỡ đồn cảnh sát trên miệng hố tử thần

Giới chức Thái Lan bắt đầu phá dỡ đồn cảnh sát trên miệng hố tử thần ở trung tâm Bangkok, sau vụ sụt lún tháng trước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn hôm 7/10 kiểm tra đường Samsen, nơi xuất hiện hố tử thần tháng trước, và nói rằng kỹ sư phát hiện thêm hiện tượng sụt lún, nứt vỡ trong kết cấu đồn cảnh sát. Do đó, nhóm kiểm tra an toàn khuyến nghị phá dỡ lập tức.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chấp thuận động thái này, nhằm ngăn ngừa rủi ro.

Ông Phiphat cho biết việc phá dỡ đồn cảnh sát đã bắt đầu ở phần bên trái tòa nhà, gần ngã tư Bệnh viện Vajira. Giới chức sử dụng cần cẩu cánh tay dài và thiết bị robot để tháo dỡ kết cấu phía trên, đồng thời giảm rung chấn có thể ảnh hưởng đến bệnh viện. Hiện hầu hết phần mái và kết cấu thép của đồn cảnh sát đã được tháo dỡ để giảm trọng lượng tòa nhà.

Đồn cảnh sát Samsen sau vụ sụt lún nghiêm trọng ở trung tâm thủ đô Bangkok tháng trước. Ảnh: Bangkok Post

Phần bên phải đồn cảnh sát sẽ tạm thời được giữ nguyên trong lúc kỹ sư bơm hóa chất xuống lòng đất để ổn định nền đất, trước khi lấp hố bằng cát và rải nhựa đường. Việc xây dựng lại đồn cảnh sát sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, quyết định phá dỡ đồn cảnh sát khiến việc khôi phục mặt đường phía trước bệnh viện Vajira không thể hoàn thành vào ngày 8/10 hoặc 9/10.

Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA) đã xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ sớm công bố thời gian hoàn thành khôi phục mặt đường. Bộ cũng đã thành lập ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân sự việc. Nếu nhà thầu bị xác định chịu trách nhiệm, họ sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan theo các điều khoản hợp đồng.

Hố sụt lún có kích thước 30x30 m, sâu 50 m xuất hiện trên mặt đường phía ngoài Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen ở quận Dusit, trung tâm thủ đô Thái Lan hôm 24/9. Tuy không ghi nhận thương vong, vụ sụt lún đã làm gián đoạn các dịch vụ công cộng trong khu vực.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho hay hố tử thần xuất hiện tại khu vực thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, nơi đang được mở rộng để kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit. Đường hầm này có đường kính 6,5 m, nằm ở độ sâu 30-35 m.

Nguyên nhân hố tử thần xuất hiện là do rò rỉ nước từ đường ống bị vỡ tại một điểm không vững chắc, nơi đường hầm kết nối với nhà ga.

Huyền Lê (Theo Bangkok Post, Nation Thailand)