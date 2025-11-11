Thái Lan nói đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia để 'tự vệ'

Thái Lan cho biết tình trạng thù địch vẫn xảy ra ở biên giới với Campuchia nên Bangkok đình chỉ thỏa thuận hòa bình để bảo vệ quyền tự vệ.

"Sự thật đã trở nên rõ ràng, tình trạng thù địch vẫn còn tồn tại. Quân đội Thái Lan cần đình chỉ tuyên bố chung để bảo vệ quyền tự vệ của chúng tôi", Tư lệnh Lục quân Thái Lan Pana Klaewblaudtuk hôm nay cho hay, đề cập tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Bangkok và Phnom Penh được ký tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thái Lan trước đó tuyên bố đình chỉ thỏa thuận sau vụ nổ mìn làm 4 binh sĩ bị thương ở tỉnh Sisaket giáp biên giới với Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết những quả mìn nhiều khả năng mới được cài vì vụ nổ xảy ra trên tuyến đường các đơn vị nước này thường xuyên tuần tra. Ông cáo buộc Campuchia không tuân thủ thỏa thuận giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận sẽ hoãn việc trao trả 18 tù binh Campuchia, một nội dung quan trọng trong thỏa thuận hòa bình. Ông đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Bangkok sáng nay và dự kiến đến Sisaket để gặp gỡ những binh sĩ bị thương trong vụ nổ mìn ngày 10/11.

Ông Anutin nói rằng việc đình chỉ thỏa thuận sẽ có hiệu lực cho đến khi Campuchia "chấm dứt hành động thù địch". Ông cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng thực hiện các hoạt động quân sự ở mức độ cần thiết tối đa để bảo vệ lãnh thổ Thái Lan.

Theo Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, Bangkok đã thông báo việc đình chỉ thỏa thuận cho phía Mỹ và Malaysia.

Cảnh sát và quân nhân Thái Lan kiểm tra hiện trường vụ nổ mìn ở tỉnh Sisasket, giáp biên giới với Campuchia ngày 10/11. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

"Điều quan trọng nữa là Campuchia phải thể hiện trách nhiệm bằng cách tỏ ra lấy làm tiếc, tham gia cuộc điều tra và đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn", ông Sihasak nói.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 11/11 cho biết họ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn mới nhất, song khẳng định số mìn này còn sót lại do các cuộc xung đột trước đó.

"Sau sự việc, cả hai lực lượng quân sự ở tiền tuyến đã liên lạc với nhau và cho đến nay tình hình vẫn yên ổn", cơ quan này cho hay, đồng thời nhấn mạnh Campuchia vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận.

Thỏa thuận hòa bình Campuchia và Thái Lan được ký kết tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Văn kiện này từng được kỳ vọng sẽ đảm bảo hòa bình lâu dài, chấm dứt các hành động thù địch sau xung đột biên giới hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt.

Huyền Lê (Theo AFP, Nation Thailand)