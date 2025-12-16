Thái Lan nói Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước

Thái Lan nói Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước để chấm dứt giao tranh giữa hai nước, sau hơn một tuần đụng độ tái bùng phát.

"Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, thể hiện cam kết chân thành và có thể kiểm chứng đối với hòa bình", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, Maratee Nalita Andamo, nói với phóng viên tại Bangkok hôm nay, thêm rằng Phnom Penh phải "chân thành" hợp tác trong các nỗ lực rà phá bom mìn ở biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia lập tức "ngừng tất cả cuộc tấn công vào dân thường, tuân thủ đầy đủ luật nhân đạo quốc tế và luật pháp quốc tế, cũng như chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra cho dân thường".

Theo bà Maratee, Thái Lan khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng nhấn mạnh đàm phán không thể tiến hành "nếu thiếu những bước đi thực chất thể hiện thiện chí".

Campuchia hiện chưa phản hồi về yêu cầu này của Thái Lan.

Ngôi nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Thái Lan vào tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia ngày 16/12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng các nước ASEAN dự kiến gặp nhau tại Malaysia ngày 22/12 để họp bàn khẩn cấp nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, gồm 16 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 15 dân thường Campuchia. Khoảng 800.000 người ở cả hai nước phải sơ tán.

Hai bên đều cáo buộc lẫn nhau khơi mào xung đột và nhắm vào dân thường, đồng thời tuyên bố chỉ thực hiện quyền tự vệ. Campuchia đến nay chưa công bố trường hợp thương vong quân sự nào.

Thái Lan ngày 16/12 cho biết khoảng 5.000-6.000 công dân nước này vẫn mắc kẹt tại thị trấn biên giới Poipet của Campuchia, sau khi Phnom Penh đóng các cửa khẩu biên giới đường bộ với nước láng giềng từ 13/12. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, việc đóng cửa khẩu là "biện pháp cần thiết" để giảm thiểu rủi ro cho dân thường trong bối cảnh giao tranh, thêm rằng những người muốn rời đi có thể lựa chọn đường hàng không.

Huyền Lê (Theo AFP, Khmer Times)