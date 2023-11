Thái Lan, Nhật Bản mất vị thế hàng đầu với khách Trung Quốc

Thái Lan và Nhật Bản dần mất vị thế là điểm đến được yêu thích hàng đầu của khách Trung Quốc do lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm và an toàn.

Thái Lan, Nhật Bản là những lựa chọn hàng đầu của khách Trung Quốc vào đầu năm nhưng đã tụt hạng trong quý 3. Thái Lan hiện đứng thứ 6 còn Nhật Bản xếp thứ 8, theo China Trading Desk, công ty đánh giá tâm lý du lịch khách Trung Quốc hàng quý. Lý do khách Trung không hào hứng với hai điểm đến từng được ưu ái số một này là mang lại cho họ cảm giác thiếu an toàn.

Một người đàn ông đứng gần một sòng bạc dọc biên giới Myanmar-Trung Quốc, nơi được biết đến là điểm nóng của buôn người, ma túy, động vật hoang dã. Ảnh: AFP

Subramania Bhatt, CEO China Trading Desk, cho biết việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào Thái Bình Dương hồi tháng 8 đã "ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của người dân Trung Quốc muốn đi du lịch". Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên gia cho biết hải sản từ Nhật Bản an toàn để ăn. Nhưng nỗi lo sợ của du khách Trung Quốc đã "biến một trong những điểm đến phổ biến nhất của họ thành ít muốn ghé thăm nhất", Bhatt nói.

Cuộc khảo sát được tiến hành với hơn 10.000 khách Trung với 94% người được hỏi dưới 40 tuổi. 23% người được hỏi nói món ăn ngon là động lực hàng đầu khi đến tham quan một quốc gia khác, vượt trên cả lịch sử và văn hóa (22%), thiên nhiên (22%) và mua sắm (10%).

Với Thái Lan, đó là cảm giác không an toàn về vấn đề xã hội. Các phim Trung Quốc gần đây như Lost in the Stars và No More Bets đều hư cấu, không lấy bối cảnh tại Thái Lan. Nhưng một số người cho rằng cốt truyện phản ánh các sự kiện có thật từng gây chú ý trong những năm gần đây, trong đó có chuyện về một phụ nữ Trung Quốc bị chồng đẩy ngã từ một vách đá ở Thái Lan năm 2019. Người phụ nữ may mắn sống sót nhưng gãy 17 chiếc xương.

No More Bets kể về một cặp vợ chồng trẻ bị lừa đến một quốc gia Đông Nam Á làm việc nhưng rồi rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Thống kê của Liên Hợp Quốc từng ước tính có hàng trăm nghìn trường hợp ngoài đời thực từng xảy ra tương tự.

Top 10 điểm đến được khách Trung Quốc ưu tiên, muốn ghé thăm nhất hiện nay theo thứ tự cao đến thấp gồm: Singapore, châu Âu, Hàn Quốc, Malaysia, Australia, Thái Lan, Anh, Nhật Bản, Mỹ, UAE. Singapore xếp vị trí thứ nhất nhờ vị trí địa lý gần, cùng trong khu vực châu Á và là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới 2023.

Anh Minh (Theo CNBC)