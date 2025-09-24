Thái Lan nêu nguyên nhân 'hố tử thần' xuất hiện ở trung tâm Bangkok

Giới chức Thái Lan cho hay nguyên nhân gây ra hố sụt rộng tới 30 m ở Bangkok là do vỡ đường ống nước khi thi công hệ thống tàu điện ngầm.

Khoảng 7h sáng nay, một hố sụt lún rộng khoảng 30 m, sâu 50 m bất ngờ xuất hiện ngay trên đường phía ngoài Bệnh viện Vajira và Đồn cảnh sát Samsen ở quận Dusit, trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt trong cuộc họp báo sau đó cho hay hố tử thần xuất hiện tại khu vực đang thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, nơi đang được mở rộng để kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit. Đường hầm này có đường kính 6,5 m, nằm ở độ sâu 30-35 m.

Nguyên nhân hố tử thần xuất hiện là do rò rỉ nước từ đường ống bị vỡ tại một điểm không vững chắc, nơi đường hầm kết nối với nhà ga. "Đường ống nước bị vỡ, nước chảy ra làm xói mòn đất bên dưới lòng đường nên gây ra sự cố", Suriyachai Rawiwan, giám đốc Sở Phòng chống thiên tai Bangkok, nói.

Thống đốc Chadchart cho hay chính quyền thành phố đã cắt nguồn cấp nước trong khu vực sau vụ sụt đường, đồng thời kiểm tra các công trình xung quanh.

Hố sụt sâu 50 m nuốt trọn mặt đường tại Bangkok Hố tử thần xuất hiện trên đường phố Bangkok sáng 24/9. Tổng hợp video: Lâm Nguyễn

Hố tử thần nằm cách Cung điện Dusit, nơi sinh sống của Hoàng gia Thái Lan, chưa đầy 3 km. Một số ôtô và cột điện đã rơi xuống hố sụt. Tuy không ghi nhận thương vong, vụ sụt lún đã làm gián đoạn các dịch vụ công cộng trong khu vực.

Tới khoảng 15h chiều nay, tình trạng sụt lún tiếp tục được ghi nhận. Channel 8 đưa tin con đường đã lún thêm 2 m, làm dấy lên lo ngại cho an toàn của đồn cảnh sát Samsen gần đó. Giới chức địa phương đang đánh giá mức độ ổn định về cấu trúc của các tòa nhà gần hố sụt, đặc biệt là bệnh viện và đồn cảnh sát.

Thống đốc Chadchart đã thành lập trung tâm chỉ huy tại văn phòng quận Dusit để điều phối và giám sát xử lý sự việc, theo BBC. Chính quyền lo ngại điều kiện thời tiết, đặc biệt là mưa, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún đất và gây ra nhiều vụ sập nhà. Họ đã chỉ đạo Sở Thoát nước Bangkok chuẩn bị máy bơm để đề phòng nguy cơ mưa lớn dự kiến vào ngày 28-29/9.

Hố sụt lún lớn trên con đường ở Bangkok, Thái Lan ngày 24/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới thăm hiện trường, nói rằng ông cảm thấy lo ngại về tình hình hiện tại và ra lệnh di dời những người ở khu vực có nguy cơ sụt lún tới nơi an toàn. Ông cho hay thời gian khắc phục đường hầm bị sập sẽ mất khoảng một năm.

Cơ quan Vận tải Công cộng Thái Lan, đơn vị đang thi công mở rộng tuyến tàu điện ngầm, chưa bình luận về sự việc. Cơ quan Đường cao tốc và Tàu điện ngầm Bangkok, đơn vị đang vận hành Tuyến Purple, cho biết họ không tham gia vào dự án mở rộng đường hầm.

Thanh Tâm (Theo Thaiger, AFP, BBC)