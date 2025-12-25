Thái Lan nêu lý do phá tượng thần Hindu ở biên giới

Chính phủ Thái Lan cho biết việc phá tượng thần Hindu ở biên giới với Campuchia là nhằm khẳng định quyền kiểm soát tại khu vực tranh chấp.

Chính phủ Thái Lan hôm nay cho hay việc phá dỡ bức tượng thần Vishnu "liên quan đến những cân nhắc về an ninh và quản lý khu vực, đồng thời không nhằm mục đích xúc phạm bất kỳ tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào". Bangkok nói thêm công trình này chỉ mang tính trưng bày tại một địa điểm dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong một tuyên bố khác, Bangkok cho biết bức tượng không được xem như một địa điểm tôn giáo được công nhận chính thức. "Quan trọng hơn, việc dỡ bỏ bức tượng được thực hiện với mục đích khẳng định quyền kiểm soát hiệu quả khu vực", tuyên bố nêu rõ.

Thái Lan cũng bày tỏ "xin lỗi chân thành nếu gây ra bất kỳ sự khó chịu nào do những hiểu lầm" từ hình ảnh lan truyền trên mạng.

Hình ảnh bức tượng thần Vishnu bị máy xúc phá hủy trong video lan truyền trên mạng Thái Lan. Ảnh: The Straits Times

Video về vụ phá bỏ tượng thần Hindu bằng máy xúc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Campuchia và Thái Lan tuần này, gần khu vực An Ses đang tranh chấp.

Giới chức Campuchia hôm nay cho hay bức tượng này được xây dựng năm 2014 trên "lãnh thổ của chúng tôi", cách biên giới Thái Lan khoảng 100 m, đồng thời lên án hành động của Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ, quốc gia có đa số dân theo đạo Hindu, cùng ngày cho hay "những hành động thiếu tôn trọng như vậy làm tổn thương những người theo đạo trên khắp thế giới và đáng lẽ không nên xảy ra".

Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới. Hai bên sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Hai bên đổ lỗi lẫn nhau gây ra cuộc giao tranh mới và những vụ tấn công dân thường. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay nói với phóng viên rằng "một bức tượng bị phá hủy không thể so sánh với mạng sống hay thân thể của những người lính".

Thanh Tâm (Theo AFP, Bangkok Post)