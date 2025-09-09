Thái Lan nêu điều kiện thả tù binh Campuchia

Quân đội Thái Lan tuyên bố tiếp tục giam 18 tù binh Campuchia vì nước này "vẫn vi phạm lệnh ngừng bắn", chỉ thả người nếu xung đột hoàn toàn chấm dứt.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn lục quân Thái Lan, ngày 8/9 cho hay việc nước này tiếp tục giam 18 binh sĩ Campuchia trong hơn một tháng qua là "hoàn toàn phù hợp" với luật nhân đạo quốc tế và Công ước Geneva năm 1949 mà cả Thái Lan và Campuchia đều tham gia.

Tướng Winthai nói Công ước Geneva quy định tù binh chỉ được hồi hương khi xung đột vũ trang chấm dứt hoàn toàn. Ông cho hay Thái Lan sẵn sàng hành động theo Công ước, tuy nhiên tình hình thực địa cho thấy "lực lượng Campuchia tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với nhiều hình thức".

Người phát ngôn lục quân Thái Lan Winthai Suvaree ngày 30/7. Ảnh: Khaosod

Ông nêu lại những cáo buộc thời gian qua từ phía Thái Lan rằng quân đội Campuchia vẫn triển khai drone trinh sát ở khu vực, "kích động dân thường" phá hàng rào thép gai ở khu vực tranh chấp, tiếp tục gài mìn chống bộ binh PMN-2 ở biên giới khiến quân nhân Thái Lan bị thương.

"Những hành động này cho thấy giao tranh tại khu vực chưa kết thúc dù tình hình chung đã có dấu hiệu cải thiện", tướng Winthai nói.

Ông cáo buộc Campuchia sáng 29/7 vẫn nổ súng ở biên giới sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm. Thái Lan cho rằng thời điểm nhóm quân nhân Campuchia bị bắt rơi vào giai đoạn xung đột vẫn đang diễn ra và quyết định bắt giữ là chính đáng.

Quân đội Thái Lan cam kết đảm bảo sức khỏe cho tù binh và sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức quốc tế gặp nhóm này. Trong một tháng qua, Thái Lan đã hai lần cho phép đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) xác minh tình trạng của nhóm binh sĩ Campuchia.

Campuchia chưa bình luận về các cáo buộc trên. Ủy ban Nhân quyền Campuchia (CHRC) ngày 6/9 gửi thư cho bà Ganna Yudkivska, Chủ tịch Nhóm công tác Liên Hợp Quốc về vấn đề Giam giữ tùy tiện, đề nghị cơ quan này xem xét vụ Thái Lan giam nhóm quân nhân Campuchia hơn một tháng qua.

Chủ tịch CHRC Keo Remy đề nghị Liên Hợp Quốc khẩn trương gây sức ép để Thái Lan thả tù binh, đồng thời tuyên bố hành động giam giữ là trái pháp luật và vi phạm các công ước quốc tế.

Thanh Danh (Theo Nation, Khaosod, Khmer Times)